Экскурсия в Грузии закончилась смертью туристов

Супружеская пара, имевшая грузинское и американское гражданство, погибла на северо-востоке Грузии.

Мужчина, женщина и их ребенок отправились на автомобиле в ущелье Хада. Через некоторое время родственники обеспокоились, супруги перестали отвечать на телефон. Спасатели отправились на поиски и обнаружили их машину в районе села Цкеришили.

6 июля у водопада нашли тело женщины, 7 июля – мужчины.

4-летнего малыша ищут, передает ТАСС.