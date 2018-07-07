Российские режиссеры получили несколько наград в Карловых Варах

В конкурсной секции "К Востоку от Запада" 53-го международного кинофестиваля в Карловых Варах приз FEDEORA за лучший фильм получил фильм российского режиссера Елизаветы Стишиной "Сулейман гора". Картина была снята в сотрудничестве с киргизскими коллегами.

Специального приза удостоена работа другого российского режиссера, Ивана И. Твердовского, "Подбросы". Лучшим документальным фильмом признана работа российского режиссера Виталия Манского "Свидетели Путина", передает РИА Новости.

Главный приз кинофестиваля "Хрустальный глобус" завоевала лента румынского режиссера Раду Юде "Мне все равно, если мы войдем в историю как варвары". Награды международной федерации кинокритиков (FIPRESCI) удостоился фильм аргентинского режиссера Аны Кац "Дорога в Флорианополис". Специальные призы президента фестиваля получили британский актер Роберт Паттисон, а также популярный чешский актер Яромир Ганзлик.

Лучшим режиссером признан Олмо Омерзу из Словении, представивший картину "Все будет". Лучшим актером назван Моше Фолкенфлик из Израиля, лучшей актрисой – Мерседес Моран из Аргентины.

Приз зрительских симпатий получил режиссер легендарного фильма "Человек дождя" Барри Левинсон, который приехал в Карловы Вары в качестве гостя. Он также награжден почетным призом за выдающийся вклад в международный кинематограф.

Международный фестиваль в Карловых Варах завершился в субботу, 7 июля.

В прошлом году Большую премию с международного кинофестиваля в Карловых Варах увез российский режиссер Александр Хант. Призом в одной из конкурсных секций отметили его криминальную драму "Как Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидов" с Алексеем Серебряковым в главной роли. А в основной программе форума награду как лучший актер взял россиянин Александр Яценко: он сыграл в "Аритмии" Бориса Хлебникова.