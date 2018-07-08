Баскетболист Тайлер Ханикатт мог покончить с собой

По информации издания Los Angeles Times, бывший игрок российского баскетбольного клуба "Химки" Тайлер Ханикатт, обнаруженный мертвым в своем доме в Лос-Анджелесе после перестрелки с полицией, предположительно, покончил жизнь самоубийством.

Бывший школьный тренер американского спортсмена Борт Эското, тренировавший Ханикатта в течение четырех лет и являющийся другом его семьи, рассказал, что у Тайлера в последнее время были некоторые проблемы. "Судя по тому, что мне известно, он застрелился", — сообщил тренер. Он уточнил, что незадолго до инцидента говорил с 27-летним баскетболистом по телефону, и ему показалось, что того "что-то гложет". Борт Эското также сообщил, что после инцидента мать спортсмена позвонила ему и сказала, что ее сын покончил с собой, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что в минувшую пятницу, 6 июля, в полицию поступил звонок от матери Тайлера Ханикатта, которая сообщила, что ее сын странно себя ведет. После прибытия наряда полиции произошла перестрелка: находившийся в доме мужчина выстрелил, полицейские открыли ответный огонь". Впоследствии стрелявший забаррикадировался в доме, на место происшествия прибыл спецназ. Правоохранителям удалось проникнуть в здание, где они обнаружили стрелявшего мертвым.

Контракт Тайлера Ханикатта с клубом "Химки" истек после сезона 2017-2018 годов. В прошедшем сезоне Единой лиги ВТБ баскетболист провел 16 матчей, набирая в среднем по 10,3 очка за игру. В 17-ти встречах Евролиги он набирал в среднем за игру 12,8 очка.