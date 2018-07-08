Число жертв наводнения в Японии растет

По последним данным, в Японии число погибших в результате ливневых дождей и вызванных ими оползней и паводков увеличилось до 54 человек, пропавшими без вести числятся более 45 человек. Наибольшее количество жертв удара стихии зафиксировано на юго-западе острова Хонсю в префектуре Хиросима — 26 человек, и на острове Сикоку в префектуре Эхимэ — 18 человек.

Ранее сообщалось, что в минувшую пятницу, 6 июля, на центральную и юго-западную часть Японии обрушились ливневые дожди. Так, к утру воскресенья в префектуре Гифу выпало более 1050 миллиметров осадков, в префектурах Эхимэ — 745 миллиметров, Киото — 465 миллиметров, Хиросима — 442 миллиметра, Хёго — 430 миллиметров. В ряде районов префектуры Окаяма дома оказались затоплены до второго этажа и выше, спасающиеся на крышах люди просят о помощи, передает РИА Новости.

При канцелярии премьер-министра Японии Синдзо Абэ работает экстренный правительственный штаб по сбору и анализу информации о последствиях ливневых дождей и координации работы занятых в ликвидации последствий удара стихии ведомств. Премьер призвал приложить все усилия по проведению спасательных мероприятий и эвакуации пострадавших.