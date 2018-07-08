UFC. Кормье стал новым чемпионом мира в тяжелом весе

8 июля в Лас-Вегасе состоялся супербой за титул чемпиона мира в тяжелом весе UFC между американцами Стипе Миочичем и Даниэлем Кормье. Неожиданно для многих поединок завершился уже в первом раунде. Победу нокаутом одержал Кормье.

35-летний Стипе Миочич, владевший титулом в тяжелом весе, уже трижды защищал чемпионский пояс. Однако 39-летний Даниэль Кормье, являющийся чемпионом мира в полутяжелом весе, отобрал его у американца.

В начале первого раунда предпочтительнее выглядел Миочич, имеющий преимущество в росте над своим соперником. Но ближе к первому перерыву он в ближнем бою пропустил правый боковой от Кормье и рухнул на помост.

Тут же претендент на пояс бросился добивать оппонента, и судья был вынужден остановить бой. Благодаря этой победе Кормье стал вторым в истории UFC бойцом, завладевшим титулами сразу в двух весовых категориях. Первым был ирландец Конор Макгрегор.