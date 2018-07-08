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Ситуация в Донбассе 32 минуты назад

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8 июля 201810:49

"Хлебное" перемирие в Донбассе вновь нарушено

Режим "Хлебного перемирия" неоднократно нарушался на границе самопровозглашенной Донецкой республики. Стороны конфликта обвиняют друг друга в непрекращающихся обстрелах. За последние сутки зафиксировано четыре залпа по территории ДНР. Об этом сообщил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации за режимом прекращения огня.

"Общее количество примененных боеприпасов — 92 единицы. В зоне обстрела со стороны украинских вооруженных сил оказались Старомихайловка, Докучаевск, Саханка", — сказал эксперт.

В результате обстрела сгорел один жилой дом, сообщает Интерфакс. Жертв среди мирного населения не зафиксировано.

На странице украинской Операции объединенных сил (ООС) в Facebook опубликована сводка, в которой утверждается, что перемирие нарушается именно со стороны ДНР.

"Провокации с применением стрелкового оружия зафиксировано на мариупольском направлении. Огневому воздействию подверглись позиции Объединенных сил возле Водяного и Широкиного. Зафиксировано нарушение перемирия на луганском и донецком направлении. Использовались преимущественно гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", — утверждает украинская сторона.

Так называемое "хлебное" перемирие действует с 1 июля 2018 года. Его удалось достичь благодаря усилиям минской Контактной группой договоренности. По условиям перемирия, стороны конфликта обязуются соблюдать "всеобъемлющий, устойчивый и бессрочный режим прекращения огня".

Режим тишины должен соблюдаться на период с полуночи 24 июня по 31 августа включительно для того, чтобы дать возможность аграриям спокойно убрать урожай. Однако стороны конфликта регулярно обвиняют друг друга в обстрелах.

 

Это уже четвертая попытка установить перемирие в Донбассе. Ранее режимы тишины устанавливались на новогодние и рождественские каникулы, на пасхальные праздники и 1 июня в День защиты детей.

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