Пьяный хулиган устроил дебош на борту самолета "Уральских авиалиний"

Хулиган устроил дебош на борту самолета компании "Уральские авиалинии" рейсом Москва — Екатеринбург. Как сообщает ТАСС, после употребления спиртного мужчина грязно ругался и оказывал сопротивление экипажу, который хотел забрать у него выпивку.

В екатеринбургском аэропорту Кольцово хулигана задержали полицейские. Мужчине грозят серьезные последствия: уголовное преследование и включение в "черный список" пассажиров.