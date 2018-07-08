Дорожная драка с участием чернокожего мужчины в Москве попала на видео

Водители сошлись в кулачном поединке на Волгоградском проспекте неподалеку от станции метро "Текстильщики" – противостояние, разворачивавшееся в минувшую субботу, 7 июля, попало в объектив регистратора.

На записи видно, как автомобилисты, ехавшие друг за другом в одном ряду, устроили драку. Один из них – чернокожий мужчина, теснил оппонента до того момента, когда в дело решительно вмешался очевидец, находившийся за рулем авто, из которого велась съемка. Ему удалось быстро разнять соперников.

В итоге участники конфликта разошлись сравнительно мирно и поехали рядом, не пытаясь возобновить схватку.

Как рассказал автор видео по имени Тимофей, чернокожий водитель не является болельщиком, приехавшим в Москву на матчи ЧМ по футболу. Он достаточно прилично владеет русским языком и, судя по всему, долго живет в России.