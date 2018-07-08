Илья Кутепов доигрывал матч с хорватами с травмой ноги

Пресс-служба сборной России по футболу на своей официальной странице в Twitter выложила фото ноги защитника команды Илья Кутепова после четвертьфинального матча чемпионата мира с хорватами. На фото виден опухший голеностоп с большой гематомой.

"Нога Ильи Кутепова — лишнее подтверждение тому, что команда делала все, что могла и даже больше, — говорится в сообщении. — Травма была получена в первом тайме, а впереди было еще 100 минут".