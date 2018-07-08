Дочь Березовского рассказала, почему ее отца убили в субботу

Великобритания вновь сотрясла сама себя сообщением, что отравлена еще одна пара — мужчина и женщина. Обоим — за сорок. В небольшом городке Эймсбери. Недалеко от Солсбери, откуда ранее забрали отца и дочь Скрипалей. Видимо, ЧМ по футболу, что впечатляюще проходит в России, встал Лондону столь поперек горла, что потребовалась еще одна отравленная пара — с намеком, мол, опять Москва.

Намек есть, но больше-то ничего: ни подозреваемых, ни даже мотивов для отравления. Соседи, знакомые с отравленными, уверенно говорят о передозировке наркотиков. Но повезли пострадавших многозначительно в ту же больницу, что и Скрипалей. Врачей, правда, несколько неряшливо забыли предупредить, как отвечать прессе, и публика от них узнала, что следов нервно-паралитических веществ у парочки обнаружено не было. Но позже исправились. Знакомая до боли лаборатория в Портон-Дауне нашла, конечно же, "Новичок". Правда, неизвестно, из какой партии. Так что интрига сохраняется. Россию прямо пока не обвиняют, но это потому, что Москва опять же тогда потребует участия в расследовании.

А так — удобно. Ассоциация есть, страх воссоздан, а прямых обвинений нет. Полиция ничего не знает и ничего определенного не говорит. Она даже не знает, было ли произошедшее преступлением. Но тем страшнее. Душу леденит полная неизвестность.

Впрочем, многих и хохот разбирает. Коллеги-журналисты фельетонами балуются. И вот один из сюжетов. Вы, наверное, помните, русского кота по имени Масяня, которого английская полиция решила уморить голодом. Мы в "Вестях недели" подробно рассказывали о том, как профессионалы из Скотланд-Ярда после обыска в доме у Скрипалей заколотили там досками двери, а внутри без корма и воды оставили двух морских свинок и котов — черного перса с гордой кличкой Нэш ван Дрейк и русского дворового — Масяню.

Так вот свинки умерли от голода, а истощенного перса убили и кремировали по решению Министерства экологии. Более приспособленный к жизни Масяня этой участи избежал, из заточения вырвался и сейчас разгуливает по Англии, помечая углы "русским ядом", — как месть за свинок и друга-перса. Вот и в Эймсбери забрел.

"Британию охватила паника, особенно жителей городов, названия которых заканчивались на "бери". Люди стали спешно покидать свои обжитые места, шарахаясь от кошек.. Пожилая леди из Спетисбери при помощи фамильного револьвера отбила своего любимого сибирского кота от разъяренной толпы, желавшей линчевать "русского убийцу", после чего, покачивая стволом, заявила, что ее кот в отличие от британских политиков — настоящий мужчина и джентльмен и уж точно умнее всех членов Палаты лордов вместе взятых. Толпа, немедленно превратившись в толерантных европейцев, с ней дружно согласилась и принесла коту извинения", — говорится в одном из фельетонов.

Если же серьезно, то главным криминальным сюжетом, связанным с Великобританией, стало большое интервью старшей дочери Бориса Березовского Елизаветы, которая та дала украинскому изданию "Гордон". Борис Березовский — беглый российский олигарх — один из самых влиятельных людей Кремля в 90-х годах прошлого века. Некогда непримиримый враг Путина, но к концу жизни, многое переосмысливший. Сначала жил в Лондоне, активно сотрудничал с британскими спецслужбами.

Березовский, конечно же, был человеком талантливым, но еще и дьявольски изобретательным по части всевозможных провокаций. Азартен. В "оранжевую революцию" на Украине, по его собственным признаниям, вложил более 50 миллионов долларов. С именем Березовского связывают и историю якобы отравления Литвиненко радиоактивным полонием, чтобы обвинить Россию. Для эффектной фотосессии Березовский даже велел Литвиненко в больнице побрить голову. Мол, жертва радиации — облысел, бедняга. Картинка облетела весь мир. Скандал удался. Хотя даже судья Оуэн в заключительном вердикте не мог утверждать, что это Кремль отравил Литвиненко.

Последние полгода своей жизни Березовский прожил тихо. Избегал прессы и удалился на покой подальше от Лондона, в местечко Аскот. Экс-олигарх проживал в доме своей бывшей жены, коротая время за мыслями типа: кто я, зачем и не пора ли домой, в Россию-матушку. Там, правда, за Березовским череда уголовных дел за мошенничество и легализацию преступных доходов и заочный приговор — на 13 лет лишения свободы. Но все мысли все же — в России.

Роковой ошибкой Березовского стало то, что он этими мыслями стал с людьми делиться. Если так, то понятно, почему британским спецслужбам мертвый Березовский стал нужнее, чем живой. Более того, Березовский написал президенту Путину два письма с просьбой о помиловании и возможности вернуться. Такой поворот для британских спецслужб стал уже невозможно крутым, чрезмерным. Березовский слишком много о них знал. А потом произошло то, что произошло.

В марте 2013 года Березовского нашли у себя дома на полу ванной со следами удушья на шее. Рядом — его разорванный шарф. Так самоубийство или убийство? Специальный судья, назначаемый в Великобритании в случае, когда причина смерти точно не выяснена — называется коронер — должен был в приговоре развеять сомнения. Но приговор он вынес открытым, то есть таким, что вопрос о причинах смерти открыт.

И вот недавно выходит то самое интервью старшей дочери Бориса Березовского Лизы, которое безоговорочно убеждает, что ее отец все же погиб в результате насильственной смерти, то есть был убит. И Лиза не верит ни британской полиции, которая ее пасла и пасет до сих пор, и всем этим британским экспертам, что, выступая в суде, в один голос твердили о самоубийстве. Так или иначе, а тогда Лизу британские спецслужбы тут же взяли под колпак.

"Сразу после папиной смерти у меня стал очень плохо работать мобильный телефон, а электронной почтой я в первые несколько дней совсем не могла пользоваться — на экране все прыгало. Я, конечно же, обращалась в полицию, но там клялись, что они тут ни при чем, и так и не смогли выявить причины", — отметила дочь Березовского.

А со столь любимым в Лондоне враньем про отравления Лиза столкнулась прямо сразу в день смерти отца, когда ее так и не пустили в дом. "Взяла машину и поехала к дому, где жил папа. Огромная территория задолго до подъезда к дому была оцеплена полицией. Я представилась, но меня не пропустили. Как выяснилось позднее, был ложный сигнал, что произошло загрязнение территории химически опасными веществами, поэтому долгое время вообще никого не пропускали", — вспоминает Лиза.

Лиза Березовская так никогда бы и не поняла, что случилось с отцом, если бы случай не свел ее с чуть ли не лучшим в мире судмедэкспертом-немцем. И он подключился к независимому расследованию со стороны дочери.

Бернд Бринкманн в свое время прославился тем, что спустя целых пятнадцать лет после преступления доказал, что глава крупнейшего частного банка Италии — Banco Ambrosiano — Роберто Кальви был именно задушен убийцами и лишь потом подвешен под мостом в Лондоне. Это была супердетективная история. Роберто Кальви не простой человек, главный по финансам Ватикана, посвященный в тайные связи Святого Престола. И вот вдруг повесился в Лондоне. Эта история даже вошла эпизодом в фильм Копполы "Крестный отец".

А потом вот и Березовский вроде как тоже сам повесился. И как повтор, казалось бы, безупречную английскую постановку разрушает тот же немецкий судмедэксперт профессор Бернд Бринкманн.

"Оказалось, что профессор — приятнейший, интереснейший человек. Мы тут же нашли общий язык. Я хорошо говорю по-немецки. С одной стороны, это совершенно бесполезный язык, потому что все немцы отлично знают английский, с другой, любой из них тут же расцветает, когда ты с ним начинаешь говорить по-немецки. Дальше выяснилось, что у нас дни рождения в один день, словом, немало общего. Я привезла бумаги, профессор сделал копии, чтобы все просмотреть, и потом долго не проявлялся. Я ждала-ждала, в итоге сама позвонила и услышала: "Лиза, куда же ты пропала? Здесь же вообще нет ничего, говорящего о том, что это самоубийство. Срочно приезжай!" Я приехала во второй раз, и он мне разложил по полочкам, чем отличается убийство от самоубийства. Здесь уже пригодилось мое медицинское образование. Там очень много различий: по характеру странгуляционной борозды, по реакции различных органов и тканей, множество других показателей", — рассказала Лиза Березовская.

Дальше — больше. Бринкман обращает внимание, что внешних следов борьбы, конечно, не было, но убийца мог неожиданно напасть на Березовского сзади и тут же начать душить его. А еще у покойника все же было сломано ребро. Но позже выяснилось, что в ходе следствия английская полиция даже не делала реконструкцию событий — сразу взялась отрабатывать лишь версию самоубийства Березовского.

"После прочтения всех бумаг больше всего вопросов у меня было к охраннику папы. Почему-то все утро того злополучного дня он спал, хотя папа рано просыпается. После охранник долго разговаривал по телефону со своей женой, затем поехал пить кофе, потом в аптеку, какие-то лекарства от простуды себе покупать, затем за продуктами. К трем часам дня вернулся, при этом прислуги в тот день не было, поскольку был выходной, суббота. И Борис Абрамович в результате на несколько часов один остался. Вот эта вся часть — одна сплошная загадка", — отметила Березовская.

А позже — еще вопросы к охраннику по имени Ави. "Также выясняется, что дом при отъезде Ави на охрану не ставит, потому что, по его словам, папа его не просил, и вообще, никакие камеры не были включены, потому что папа не просил. Потрясающе! Но ведь никто и не должен просить: это твоя обязанность — обеспечивать безопасность человека, которого охраняешь", — говорит Лиза.

И вот — суд. И вердикт, на который господа-профессионалы из британских спецслужб явно не рассчитывали. "Судья вынес открытый вердикт: несмотря на то что все английские эксперты высказывались в пользу самоубийства, показания профессора Бринкманна, который выступал последним, оказались решающими, было невозможно пойти против его доводов. Я, если честно, до конца не верила, что будет возможно сломить всю эту систему: в английском суде немецкий специалист в одиночку выступал против работы большого английского коллектива профессионалов. Я считаю, признание коронера, что невозможно идти против доводов профессора, по-настоящему мужественным поступком", — подчеркнула Лиза Березовская.

И еще одно обстоятельство, которое Елизавета Березовская считает существенным. Погиб ее отец в субботу. В понедельник из Англии он собирался улетать в Израиль. И надолго. Возвращаться в Англию Борис Березовский вообще не планировал. Так что на убийство оставалось времени совсем мало. Уж если решили, надо было спешить.