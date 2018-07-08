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Футбол-2018 11 минут назад
ФИФА не стала дисквалифицировать хорвата, кричавшего "Слава Украине"
Международная федерация футбола (ФИФА) приняла решение не дисквалифицировать защитника сборной Хорватии Домагоя Виду за выкрик "Слава Украине" после четвертьфинального матча чемпионата мира между сборными России и Хорватии. ФИФА ограничилась предупреждением.
"Дисциплинарный комитете ФИФА вынес предупреждение Виде из-за его слов на видео, появившемся после матча чемпионата мира между сборными России и Хорватии", — говорится в сообщении ФИФА, которое цитирует РИА Новости.
Отметим, что в данной ситуации отличился еще и тренер сборной Хорватии Огнен Вукоевич, который заявил, что посвящает Украине победу хорватов в матче со сборной России. Вукоевич выступал за киевское "Динамо" в 2008-2015 годах, а Вида за тот же клуб — в 2013-2018 годах.
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