Эксперты: если пенсионный возраст будет низкий, экономика развалится

На что могут рассчитывать действующие пенсионеры и люди допенсионного возраста?

Она заходит в студию — как всегда — с улыбкой, бодрая, солнечная — легенда башкирского радио. И представить невозможно утро без Наили Галяутдиновой. И невозможно поверить: Наиле Гизетдиновне — за 70. Секрет ее молодости — в том, что работа дает ей стимул в жизни. Полвека — диктор на радио. Незаменимый наставник, учитель. К ней за советом приходят молодые журналисты.

По статистике, больше половины людей, выходя на пенсию, продолжают работать. Есть силы, желание, опыт, который востребован. Чем больше трудоспособное население, тем больше взносов в Пенсионный фонд. Цель предлагаемых изменений — обеспечить такой рост пенсий, который опережал бы инфляцию.

"Главная задача — обеспечить достижение целей национального развития, увеличение реальных доходов граждан нашей страны, рост пенсий выше инфляции и устойчивый экономический рост. Это предполагает решение всех задач в разных областях и в здравоохранении, и в образовании, и в промышленности, меры по поддержке труда и занятости", — заявил премьер Дмитрий Медведев.

"Чтобы пенсия наших граждан росла, чтобы она у них была большой, чтобы, выходя на пенсию, человек мог жить счастливо и достойно", — отметил Вячеслав Володин, председатель Госдумы.

Уже в следующем году пенсионные доходы будут выше. Рассчитаем на примере средней по стране пенсии: это 14 тысяч 400 рублей. Первая индексация — в феврале, на уровень инфляции около 3%. Вторая — апрельская, уже с учетом дополнительных доходов бюджета.

В 2019 году средняя ежемесячная пенсия вырастет на 1000 рублей. И так — каждый год. За 6 лет — с 2019-го до 2024-й — средняя пенсия по стране увеличится до 20 тысяч. Этой прибавки и дальнейшего роста пенсий, ждут пенсионеры по всей стране. Их сегодня — 47 миллионов.

В правительстве подчеркивают: в выигрыше — как действующие пенсионеры, так и люди предпенсионного возраста. Им гарантирована более высокая пенсия. Чем дольше человек в строю, тем на большее он может рассчитывать.

При том что сам процесс изменений — плавный, очень сильно растянут по времени. Переходный период для мужчин составит 10 лет — для них изменения завершатся к 2028 году. Для женщин — 16, планку сдвинули до 2034 года. Возраст выхода на пенсию предлагается поднять на 5 и на 8 лет соответственно.

К своей вершине Татьяна Головченко идет всю жизнь. А возраст — всего лишь цифры. О том, что Татьяне Андреевне уже 60, коллеги узнали, отмечая достойную дату. Ее, стоматолога с 40-летним стажем, очень ценят пациенты. Запись — свободного "окна" не найти.

Свои первые права — водитель автотранспортного предприятия Сергей Степанович получил еще в ДОСААФ. Полвека за рулем. Начинал с грузовиков, пересел на "Волгу", освоил сначала весь советский автопарк, потом российский, зарубежный — настоящий эксперт в своем деле. Сдав смену, проверяет автомобиль: если что, починит. Ему — за 60, но, глядя на Сергея Степановича, даже произнести неудобно – "пенсионер". Это просто не про него, такого активного, очень любящего свою работу человека.

"У нас период активного долголетия, когда люди выходят на пенсию, потом продолжают свою активную деятельность, составляет в среднем сегодня 22 года. Нам нужно рассматривать все в комплексе. Меры по здравоохранению, которые мы будем принимать. Меры в области образования, повышения квалификации, новые профессии, совершенно иное качество труда", — отметил Антон Силуанов, первый заместитель председателя правительства, министр финансов.

А вот большинство льготников изменения пенсионного законодательства не затрагивают. Так называемый список номер один: шахтеры, металлурги, газосварщики, многие другие вредные профессии. И — номер два, например текстильщицы, рыбаки или летчики. Кроме того, пострадавшие от техногенных катастроф и льготные категории по состоянию здоровья. Для этих людей, у которых есть возможность выйти на пенсию на 5-10 лет раньше положенного, все остается по-прежнему.

Ильдар Эдуардович уже пять лет как в пенсионном возрасте. Автослесарь, что называется, от Бога, учеников — сотни. А ведь тогда, в 60 лет, буквально стоял на распутье, каждый день опасаясь услышать такое обидное: "Дорогу – молодым".

Бибиюр Якубовна каждые выходные — в Сокольниках. Активный, жизнелюбивый человек, в 55 она потеряла работу. А с ней ушло что-то важное, невосполнимое.

Для знаменитого саксофониста Игоря Бутмана вопрос трудоустройства, конечно, не стоит. Впереди — долгие годы работы на радость поклонникам его творчества.

"Люди сейчас более здоровы активны в том возрасте, который мы считаем пенсионным. Для некоторых 60 лет — это как путь, что он должен уйти на пенсию, что его выгонят с работы, и этот страх у многих моих друзей есть. У них активнейшая стадия жизни, огромный опыт, великолепная физическое состояние, и они должны уже уйти в 60 лет на пенсию", — говорит Бутман.

Вопрос гарантий для работающих пенсионеров и людей предпенсионного возраста — важнейший. В правительстве уже заявили: трудоустройство опытного поколения — приоритет.

"Задача — в создании новых высококвалифицированных рабочих мест. Государство в новом шестилетнем цикле будет больше уделять внимания вопросам переквалификации, переподготовки тех профессий, по которым высвобождаются люди", — заверил Антон Силуанов, первый заместитель председателя правительства, министр финансов.

Как, например, в Уфе, где людей "серебряного" возраста уже обучают новым востребованным профессиям. Специалист в информационных технологиях, лифтер или оператор котельной… Здесь же преподают иностранный язык. Центр подготовки кадров заключил договоры с уфимскими приборостроительными, агрегатными предприятиями и комбинатом хлебопродуктов, а это — практически гарантированное трудоустройство.

Соотношение работающего населения и пенсионеров уже сейчас — полтора к одному. Учитывая, что не каждый честно отчисляет в Пенсионный фонд, — одна целая две десятых. А ведь в середине 30-х годов прошлого века, когда вводились действующие до сих пор пенсионные параметры, на 200 миллионов граждан были лишь 4 миллиона пенсионеров. То есть одного пенсионера кормили 50 трудящихся. Дальше — серия демографических провалов.

Низшая точка рождаемости в СССР зафиксирована в военные годы. Спустя 25 лет, когда это поколение должно было заводить семьи, демографическая кривая — снова вниз. И так каждые четверть века. А тут еще 1993-й, кризисный, когда не до рождаемости, — выжить бы. 2018-й — тот самый год, в котором и сошлись болевые точки нашей истории. И вот результат: денег в пенсионной системе становится меньше с каждым годом.

"На 2000 год и из федерального бюджета в Пенсионный фонд было перечислено 17,7 миллиарда рублей. Если мы с вами посмотрим последний бюджет, эта сумма составляет почти 3,5 триллиона. Вдумайтесь в разницу: 17,7 миллиарда и 13,5 триллиона! И с каждым годом эта сумма будет увеличиваться. Почему? Потому, что продолжительность жизни реально растет. Количество пенсионеров увеличивается, а количество работающего населения сокращается", — пояснил Андрей Макаров, председатель Комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Сохранять прежние 55 лет для женщин, 60 для мужчин теперь экономически невозможно. Если оставить, как есть, значит, пенсии будут сокращаться. Мировой опыт.

"Тут есть два выхода: или уменьшать размер пенсии, с чем трудно согласиться, ведь уровень жизни пенсионеров и без того невысок, не стоит его снижать еще больше, или же можно увеличить отчисления на пенсии, но тут есть риск сокращения рабочих мест. Так что лучшим решением является, даже если оно не очень приятное, увеличить возраст выхода на пенсию", — сказал экономист Филипп Кревель.

"Понятно, что подобные шаги всегда воспринимаются обществом неоднозначно. Но ведь необходимо учитывать, что сэкономленные средства правительство пустит на социальные реформы, на поддержку экономики. Посмотрите, например, что случилось в Греции. Там пенсионный возраст был очень низкий, и экономика в итоге просто развалилась", — пояснил Дженнифер Бридон, юрист в области международного уголовного права.

"Конечно, было бы прекрасно, если бы каждый человек мог решить, до какого возраста ему работать. Но проблема, что здесь мы говорим об общественных деньгах, которые платят налогоплательщики. И если ты не работаешь, а получаешь пенсию, то вся финансовая тяжесть перекладывается на молодых", — сказал Омер Моав, профессор экономики Университета Герцлии.

Изменения в российской пенсионной Системе уже вызвали нездоровый интерес определенных кругов украинского общества. Как эти изменения касаются, например, лично киевского пранкера Жеки Вольнова, до конца не ясно. Тем не менее в Сети уже гуляют новые мэмы от Жеки, пропиарившегося на лжи о трагедии в Кемерово, на этот раз посвященные вопросам российского законодательства. И так же, как в случае с Кемерово, основанные на лжи.

Подтверждение того, что в Интернете со стороны Украины идет целенаправленная атака, нашлось в "Яндексе", когда из-за случайного сбоя в Сеть попали файлы, доступные раньше только по ссылке, вместе с ними выплыл и любопытный документ, озаглавленный как "Работа по пенсионному возрасту. Июль". Таблица, раскрывающая неизвестную сеть ботов, организованно критиковавших готовящиеся пенсионные изменения в России. В документе были и "сотни соответствующих комментариев". По мнению юриста Илья Ремесло, похожие тезисы используют именно украинские "бойцы информационного фронта".

Рабочий стаж Владимира Куликовского — 67 лет. У хирургов – год идет за полтора. Планерка с врачами-реаниматологами. День начинается рано.

Профессор, заслуженный врач России Владимир Куликовский уверен: 60 лет — это расцвет, пик формы практикующего хирурга. Самые сложные операции доверяют ему, Владимиру Федоровичу, лучшему хирургу Белгородской области, а молодым — учиться и учиться. И он готов делится опытом, считая это своей главной задачей, долгом, перед страной и людьми.

"В жизни самое бесценное — это время и опыт предшествующих поколений, твой собственный опыт, который собирался по крупицам", — уверен Куликовский.

Законопроект о пенсионных изменениях Госдума рассмотрит, предположительно, в этом месяце. Дискуссии, консультации с экспертами уже идут.