Решение об освобождении экс-президента Бразилии отменено

Федеральный судья Бразилии Жоан Педру Жебран Нету в воскресенье отменил решение своего коллеги, судьи из города Порту-Алегри Рожерио Фаврето об освобождении из тюрьмы бывшего президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силва, передает РИА Новости. Решение было отменено через несколько часов после его принятия.

Ранее в воскресенье судья Апелляционного суда Бразилии Рожериу Фаврето постановил выпустить из-под стражи экс-президента немедленно. В апреле этого года Лула да Силва начал отбывать в городе Куритиба 12-летнее наказание за коррупцию.

Решение Фаврето сразу после его приятия обжаловал судья первой инстанции Сержиу Моро. Он высказал мнение, что судья недостаточно компетентен для решения по законности заключения под стражу. Моро участвовал в процессе с первого дня и вынес первоначальный вердикт по делу экс-президента.

Лула да Силва стал первым экс-президентом Бразилии, который попал в тюрьму по приговору суда.