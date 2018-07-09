В России разрабатывают "глушитель" вражеских спутников

В России создается новый самолёт-постановщик помех, способный выводить из строя военные спутники. На сегодняшний день готов эскизный проект.

На смену старым самолетам придет новый (рабочее наименование "Порубщик-2); он получит принципиально новое бортовое оборудование, благодаря которому сможет вести радиоэлектронное подавление любых целей, включая спутники вероятного противника.

В ближайшее время должна начаться опытно-конструкторская работа. Прорабатывается возможность создания такого самолета на базе Ту-214 или Ил-76, сообщает РИА Новости.