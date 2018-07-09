Прием у Ленина, dog station и другие аспекты работы футбольным волонтером

"Где находится Дог-стэйшн?" и "Когда принимает Ленин?" С такими странными вопросами к волонтерам порой обращаются болельщики чемпионата мира. Как рассказали в пресс-службе организации "Мосволонтер", в дни матчей в столице работают свыше двух тысяч добровольцев.

С гостями столицы они общаются, как правило, на родном для иностранцев языке. В арсенале у молодых помощников — знание английского, испанского, португальского, китайского или японского. Смена добровольца длится пять часов, передает телеканал "Россия 24". В жару и холод они работают на улицах и в помещениях. Встречают болельщиков в аэропорту или на вокзале, сопровождают их до гостиницы или стадиона и просто создают атмосферу праздника.