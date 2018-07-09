Появилось видео крупного пожара на авиазаводе в Иркутске

В сети размещены кадры пожара, произошедшего в понедельник, 9 июля, на авиационном заводе в Иркутске.

Как сообщалось ранее, возгорание произошло на территории малярного цеха. На записи, сделанной очевидцем, видны языки пламени и столб черного дыма.

По данным ТАСС, огонь возник в трехэтажном здании и перекинулся на крышу, площадь горения составляет около 1000 квадратных метров, пожару присвоен повышенный номер сложности.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал, эвакуация сотрудников была проведена успешно – всего опасное место покинули около 50 человек.