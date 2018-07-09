В Великобритании назначен новый министр по делам Brexit

Новым министром по делам Brexit в Великобритании стал Доминик Рааб, он сменит на этом посту Дэвиса Дэвиса, сообщает "Интерфакс". До сих пор Рааб работал министром юстиции и министром жилищного строительства.

Дэвис подал в отставку, поскольку был не согласен с планирующимися экономическими отношениями Британии и ЕС после выхода страны из Евросоюза. В прошении об отставке он отметил, что такая политика ставит англичан в слабое или же неприемлемое положение.