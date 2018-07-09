Тема:

Археология и история 27 минут назад

Новости Наука

9 июля 201815:23

Музыкальное прошлое: археологи нашли на Таманском полуострове древнегреческую арфу и лиру

Остатки арфы-тригона, найденные в античном некрополе поселения "Волна-1" в Темрюкском районе Краснодарского края.
Фото предоставлено пресс-службой Института археологии РАН.

Специалисты Института археологии РАН при раскопках на Таманском полуострове обнаружили остатки древнегреческих арфы и лиры, сообщает пресс-служба научного учреждения. Отмечается, что такие находки чрезвычайно редки.

"До настоящего времени нам была известна одна, частично сохранившаяся древнегреческая арфа из некрополя Пирея [Афины] и колки от арфы из некрополя города Тарант, расположенного на территории Великой Греции в Южной Италии", — говорит руководитель Сочинской экспедиции института археологии РАН Роман Мимоход.

Он уточняет, что в некрополе Пирея арфа найдена в могиле последней трети V века до нашей эры.

"Колки от арфы в некрополе Таранта найдены в семейной усыпальнице III–II веков до нашей эры. В этом ряду арфа, найденная на Тамани, оказывается одним из самых ранних и хорошо сохранившихся во всём древнегреческом мире", — добавляет Мимоход.

Некрополь поселения "Волна-1" находится недалеко от посёлка Волна у подножия горы Зеленская в Темрюкском районе Таманского полуострова. По данным археологов, здесь со второй четверти VI века до нашей эры и до IV веках до нашей эры существовал греческий полис: один из городов Боспорского царства, располагавшегося по обе стороны Керченского пролива.

Сочинская экспедиция ведёт здесь раскопки уже третий год: экспедиции исследовала более 600 захоронений и уже обнаружила уникальные артефакты.

Арфа, найденная в некрополе "Волна-1", представляет собой вариант древнегреческой арфы, известной по античным источникам под названием "тригон". Такие арфы, треугольной или лукообразной формы, считаются одними из древнейших музыкальных инструментов и происходят от простого лука, на котором вместо тетивы крепились струны.

Самые древние изображения подобных арф были обнаружены на фресках гробниц Древнего Египта, датируемых 3000 годом до нашей эры. Позже, примерно в 1900 году до нашей эры, на Ближнем Востоке появляются угловые арфы в форме треугольника, две стороны которого образовывали узкое основание, на котором был закреплён один конец струн, и широкий и слегка изогнутый резонатор, через отверстия в котором проходил второй конец струн. Третью сторону треугольника образовывали сами струны разной длины. Их делали из волос или растительных волокон.

Самое раннее изображение арфы-тригона в древнегреческом искусстве датируется 2800-2700 годом до нашей эры – это мраморная статуэтка арфиста, найденная на Кикладских островах.

Как полагают исследователи, арфа считалась в Древней Греции "женским" инструментом: игра на арфе требовала большого искусства, мелодии и звуки оценивались как слишком нежные, в противовес звукам лиры.

Лира, в отличие от арфы, считалась греческим инструментом. Её изобретение "приписывалось" Гермесу, который сделал первую лиру из панциря черепахи, тростника и коровьих кишок. 

В античном мире существовало несколько типов лир, самым распространенным из которых была кифара – инструмент с деревянным корпусом и перекладиной, на которую с помощью штифтов натягивались струны одинаковой длины и разной толщины.

Участники экспедиции обнаружили остатки древнегреческой арфы-тригона в грунтовом семейном склепе IV века до нашей эры. Основа арфы была выполнена из дерева и кожи и поэтому не дошла до наших дней.

От арфы-тригона в погребении сохранилась костяная основа, в которой были закреплены бронзовые колки и бронзовые скобы для крепления накладок к дереву. По числу бронзовых колков можно предположить, что на арфе было 30 струн.

Исследователи тщательно расчистили место находки и обнаружили, что арфа была сломана во время совершения погребального обряда: один кусок арфы с колками был уложен аккуратно рядом с другим.

Как отмечают учёные, преднамеренная поломка вещей в древней ритуальной практике, особенно похоронной, была распространена в античном мире.

Детали кифары были обнаружены в другом погребении V века до нашей эры, предположительно воинском: рядом с останками находился меч, рядом был похоронен конь.

Археологи нашли костяную деталь для крепления струн (струнодержатель) и железный порожек, который поднимал струны над декой. У порожка на концах сохранились остатки дерева, что свидетельствует о том, что он крепился на деревянном корпусе музыкального инструмента.

Судя по количеству и расположению прорезей, на инструменте было семь струн. В 20 сантиметрах от остатков кифары была обнаружена костяная резная пластина, похожая на плектр.


"Подобные детали встречаются у двух видов древнегреческих музыкальных инструментов: у лир и у их разновидностей – кифар. Так как лира, как правило, имела резонатор из панциря черепахи, следов которого в погребении обнаружено не было, то мы склоняемся к мнению, что перед нами остатки древнегреческой кифары", — говорит Мимоход, добавляя, что резная пластина, которая может быть как украшением этого музыкального инструмента, так и плектром для игры на струнных инструментах – деталь, также характерная для кифар.

"Это первая известная нам находка фрагментов кифары", — отмечает руководитель Сочинской экспедиции.

Находка остатков кифары в мужском воинском погребении подчёркивает, насколько была распространена кифара в культуре Боспорского царства, и напоминает один из сюжетов "Стратегем" Полиэна — грекоязычного писателя II века нашей эры, подчёркивает Мимоход.

В "Стратегемах" (сборник рассказов о военных хитростях античных полководцев), есть история, относящаяся непосредственно к Боспорскому царству: во время Боспоро-Гераклейской войны военоначальник Мемнон (380-333 годы до нашей эры), собираясь напасть на Боспор, решил выяснить количество воинов у царя Левкона, для чего он отправил на переговоры о взаимной дружбе с посланником Архивиадом Византийским известного кифареда Аристоника из Олинфа: предполагалось, что во время выступления Аристоника посланник сможет пересчитать воинов.

Ранее по теме

Сейчас

15:25

Эфиопия и Эритрея заключили мир

14:07

Из пещеры Кхао Луанг вывели шестого и седьмого ребенка

13:50

Дерипаска отсудил у Рыбки и Лесли по полмиллиона

13:21

Из затопленной пещеры спасли пятого "Лесного вепря"

13:19

Каскадера Иншакова задержали с травматом

12:49

В Великобритании назначен новый министр по делам Brexit

09:55

В Приморье загорелся военный "Урал", груженый боеприпасами

Показать все новости

Чемпионат мира по футболу 2018

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Восьмой ребенок выведен из тайской пещеры

Восьмой ребенок выведен из тайской пещеры

20 минут назад

Трансляции

Завтра, 10 июля

20:50

Футбол. Чемпионат мира. 1/2 финала. Франция - Бельгия
23:05

Все голы дня на ЧМ 2018/обзор матчей. Сборная мира. 10 июля

11 июля

20:35

Футбол. Чемпионат мира. 1/2 финала. Хорватия - Англия
23:05

Все голы дня на ЧМ 2018/обзор матчей. Сборная мира. 11 июля
Все трансляции
Отравления "Новичком": факты Британию не интересуют

Отравления "Новичком": факты Британию не интересуют

35 минут назад
Дерипаска отсудил у Рыбки и Лесли по полмиллиона

Дерипаска отсудил у Рыбки и Лесли по полмиллиона

1 час назад
В украинском лесу нашли мешки Нацбанка с сотнями миллионов изрезанных гривен. Видео

В украинском лесу нашли мешки Нацбанка с сотнями миллионов изрезанных гривен. Видео

3 часа назад
Песков: перед встречей Путина и Трампа Россия и США уточняют позиции

Песков: перед встречей Путина и Трампа Россия и США уточняют позиции

2 часа назад
Каскадера Иншакова задержали с травматом в Центре международной торговли

Каскадера Иншакова задержали с травматом в Центре международной торговли

2 часа назад
В Мурманской области нетрезвый водитель притворился пешеходом

В Мурманской области нетрезвый водитель притворился пешеходом

3 часа назад
Цыганская дочь: Волчек удивилась, когда Дроздова выбрала нищего Певцова

Цыганская дочь: Волчек удивилась, когда Дроздова выбрала нищего Певцова

46 минут назад
Нужна помощь: Арину Пушкину спасет терапия дорогим препаратом аммонапс

Нужна помощь: Арину Пушкину спасет терапия дорогим препаратом аммонапс

7 часов назад
"Умрет в машине": фельдшеры на Ямале объяснили отказ госпитализировать ветерана

"Умрет в машине": фельдшеры на Ямале объяснили отказ госпитализировать ветерана

5 часов назад
Эксперты: если пенсионный возраст будет низкий, экономика развалится

Эксперты: если пенсионный возраст будет низкий, экономика развалится

16 часов назад
Сага о сайре: Роскачество развеяло мифы о рыбных консервах

Сага о сайре: Роскачество развеяло мифы о рыбных консервах

7 часов назад
Бизнесмен потратил бюджетные деньги, чтобы украсить дом портретом жены

Бизнесмен потратил бюджетные деньги, чтобы украсить дом портретом жены

3 часа назад
Выиграйте поездку в Тунис!

Выиграйте поездку в Тунис!

3 часа назад
Музыкальное прошлое: археологи нашли на Таманском полуострове древнегреческую арфу и лиру

Музыкальное прошлое: археологи нашли на Таманском полуострове древнегреческую арфу и лиру

22 минуты назад
Российские физики разоблачили "квантового вампира"

Российские физики разоблачили "квантового вампира"

1 час назад
Во Вьетнаме сняли с рейса двух пьяных российских дебоширов

Во Вьетнаме сняли с рейса двух пьяных российских дебоширов

1 час назад
"Человек застрял в кошке": Валькирии прочат кинокарьеру в "ужастиках"

"Человек застрял в кошке": Валькирии прочат кинокарьеру в "ужастиках"

1 час назад
Росстандарт объявит войну АЗС из-за недолива

Росстандарт объявит войну АЗС из-за недолива

1 час назад
Слух: Samsung выпустит Galaxy S10 в трех версиях

Слух: Samsung выпустит Galaxy S10 в трех версиях

1 час назад
Очевидцы сняли на видео горящий "Урал" с боеприпасами на трассе в Приморье

Очевидцы сняли на видео горящий "Урал" с боеприпасами на трассе в Приморье

2 часа назад
Мышам вернули забытые воспоминания

Мышам вернули забытые воспоминания

2 часа назад
Сборная Бельгии готовится к полуфиналу с Францией в полном составе

Сборная Бельгии готовится к полуфиналу с Францией в полном составе

2 часа назад
В Испании бык содрал часть скальпа со знаменитого одноглазого матадора

В Испании бык содрал часть скальпа со знаменитого одноглазого матадора

2 часа назад
В Великобритании назначен новый министр по делам Brexit

В Великобритании назначен новый министр по делам Brexit

2 часа назад
Российская информационная система помогла изучить мочу космонавтов

Российская информационная система помогла изучить мочу космонавтов

3 часа назад
Дорожников заставят быстрее чинить дороги

Дорожников заставят быстрее чинить дороги

3 часа назад
Полицейский застрелил пса, не подпускавшего людей к лежащему на улице хозяину. Видео

Полицейский застрелил пса, не подпускавшего людей к лежащему на улице хозяину. Видео

3 часа назад
Бразилец спас падающую с 9 этажа собаку. Видео

Бразилец спас падающую с 9 этажа собаку. Видео

3 часа назад
В ЛДПР выясняют, за что избили до сотрясения мозга депутата Госдумы Жигарева

В ЛДПР выясняют, за что избили до сотрясения мозга депутата Госдумы Жигарева

3 часа назад
"Яндекс" объявил старт продаж своего первого гаджета

"Яндекс" объявил старт продаж своего первого гаджета

4 часа назад
Самолет Ким Чен Ына заметили во Владивостоке

Самолет Ким Чен Ына заметили во Владивостоке

4 часа назад
Падение вертолета на жилой дом в США. Видео

Падение вертолета на жилой дом в США. Видео

4 часа назад
Знаменитый ресторан "Прага" на Арбате продают с торгов

Знаменитый ресторан "Прага" на Арбате продают с торгов

4 часа назад
Поп-звезда 90-х стал бомжом

Поп-звезда 90-х стал бомжом

4 часа назад
Появилось видео спасательной операции на месте крушения поезда в Турции

Появилось видео спасательной операции на месте крушения поезда в Турции

4 часа назад
Экстремал едва не погиб во время прыжка со скалы из-за сердечного приступа. Видео

Экстремал едва не погиб во время прыжка со скалы из-за сердечного приступа. Видео

4 часа назад
Собаки попали в Америку из Сибири и не пережили колонизацию, но оставили после себя заразную форму рака

Собаки попали в Америку из Сибири и не пережили колонизацию, но оставили после себя заразную форму рака

5 часов назад
Момент убийства экс-футболиста на Кубани попал в объектив камеры наблюдения

Момент убийства экс-футболиста на Кубани попал в объектив камеры наблюдения

5 часов назад
Какими получились "Монстры на каникулах 3": предпремьерный обзор

Какими получились "Монстры на каникулах 3": предпремьерный обзор

5 часов назад
В Приморье загорелся военный "Урал", груженый боеприпасами

В Приморье загорелся военный "Урал", груженый боеприпасами

5 часов назад
Вести.net: компании HTC предсказывают крах

Вести.net: компании HTC предсказывают крах

5 часов назад
Назван самый популярный кузов в России

Назван самый популярный кузов в России

5 часов назад
Смотрите молча? Третьяковка начала борьбу с "черными гидами"

Смотрите молча? Третьяковка начала борьбу с "черными гидами"

5 часов назад
5 продуктов, которые не так полезны, как может показаться

5 продуктов, которые не так полезны, как может показаться

6 часов назад
В Киргизии разбился спасавший альпинистов вертолет

В Киргизии разбился спасавший альпинистов вертолет

6 часов назад
В Башкирии мать забила до смерти капризную дочь

В Башкирии мать забила до смерти капризную дочь

6 часов назад
Президент Польши заявил Украине, что трагедия на Волыни была этнической чисткой

Президент Польши заявил Украине, что трагедия на Волыни была этнической чисткой

7 часов назад
Черышев и Дзюба включены в сборную открытий чемпионата мира-2018

Черышев и Дзюба включены в сборную открытий чемпионата мира-2018

7 часов назад
Джастин Бибер женится на Хэйли Болдуин

Джастин Бибер женится на Хэйли Болдуин

7 часов назад
В Забайкалье из-за паводка эвакуированы тысячи человек

В Забайкалье из-за паводка эвакуированы тысячи человек

7 часов назад
Японские власти решают, кому отдать прах главаря "Аум Синрикё"

Японские власти решают, кому отдать прах главаря "Аум Синрикё"

8 часов назад
Юбилей Астаны: сердце Казахстана должно работать на благо всего мира

Юбилей Астаны: сердце Казахстана должно работать на благо всего мира

8 часов назад
"Всюду жизнь": Егор Дружинин приглашает на спектакль без слов

"Всюду жизнь": Егор Дружинин приглашает на спектакль без слов

04.07.2018 17:30
Долгожданные премьеры и любимые фильмы на канале "Россия 1"

Долгожданные премьеры и любимые фильмы на канале "Россия 1"

06.07.2018 14:13