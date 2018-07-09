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Археология и история 27 минут назад
Музыкальное прошлое: археологи нашли на Таманском полуострове древнегреческую арфу и лиру
Специалисты Института археологии РАН при раскопках на Таманском полуострове обнаружили остатки древнегреческих арфы и лиры, сообщает пресс-служба научного учреждения. Отмечается, что такие находки чрезвычайно редки.
"До настоящего времени нам была известна одна, частично сохранившаяся древнегреческая арфа из некрополя Пирея [Афины] и колки от арфы из некрополя города Тарант, расположенного на территории Великой Греции в Южной Италии", — говорит руководитель Сочинской экспедиции института археологии РАН Роман Мимоход.
Он уточняет, что в некрополе Пирея арфа найдена в могиле последней трети V века до нашей эры.
"Колки от арфы в некрополе Таранта найдены в семейной усыпальнице III–II веков до нашей эры. В этом ряду арфа, найденная на Тамани, оказывается одним из самых ранних и хорошо сохранившихся во всём древнегреческом мире", — добавляет Мимоход.
Некрополь поселения "Волна-1" находится недалеко от посёлка Волна у подножия горы Зеленская в Темрюкском районе Таманского полуострова. По данным археологов, здесь со второй четверти VI века до нашей эры и до IV веках до нашей эры существовал греческий полис: один из городов Боспорского царства, располагавшегося по обе стороны Керченского пролива.
Сочинская экспедиция ведёт здесь раскопки уже третий год: экспедиции исследовала более 600 захоронений и уже обнаружила уникальные артефакты.
Арфа, найденная в некрополе "Волна-1", представляет собой вариант древнегреческой арфы, известной по античным источникам под названием "тригон". Такие арфы, треугольной или лукообразной формы, считаются одними из древнейших музыкальных инструментов и происходят от простого лука, на котором вместо тетивы крепились струны.
Самые древние изображения подобных арф были обнаружены на фресках гробниц Древнего Египта, датируемых 3000 годом до нашей эры. Позже, примерно в 1900 году до нашей эры, на Ближнем Востоке появляются угловые арфы в форме треугольника, две стороны которого образовывали узкое основание, на котором был закреплён один конец струн, и широкий и слегка изогнутый резонатор, через отверстия в котором проходил второй конец струн. Третью сторону треугольника образовывали сами струны разной длины. Их делали из волос или растительных волокон.
Самое раннее изображение арфы-тригона в древнегреческом искусстве датируется 2800-2700 годом до нашей эры – это мраморная статуэтка арфиста, найденная на Кикладских островах.
Как полагают исследователи, арфа считалась в Древней Греции "женским" инструментом: игра на арфе требовала большого искусства, мелодии и звуки оценивались как слишком нежные, в противовес звукам лиры.
Лира, в отличие от арфы, считалась греческим инструментом. Её изобретение "приписывалось" Гермесу, который сделал первую лиру из панциря черепахи, тростника и коровьих кишок.
В античном мире существовало несколько типов лир, самым распространенным из которых была кифара – инструмент с деревянным корпусом и перекладиной, на которую с помощью штифтов натягивались струны одинаковой длины и разной толщины.
Участники экспедиции обнаружили остатки древнегреческой арфы-тригона в грунтовом семейном склепе IV века до нашей эры. Основа арфы была выполнена из дерева и кожи и поэтому не дошла до наших дней.
От арфы-тригона в погребении сохранилась костяная основа, в которой были закреплены бронзовые колки и бронзовые скобы для крепления накладок к дереву. По числу бронзовых колков можно предположить, что на арфе было 30 струн.
Исследователи тщательно расчистили место находки и обнаружили, что арфа была сломана во время совершения погребального обряда: один кусок арфы с колками был уложен аккуратно рядом с другим.
Как отмечают учёные, преднамеренная поломка вещей в древней ритуальной практике, особенно похоронной, была распространена в античном мире.
Детали кифары были обнаружены в другом погребении V века до нашей эры, предположительно воинском: рядом с останками находился меч, рядом был похоронен конь.
Археологи нашли костяную деталь для крепления струн (струнодержатель) и железный порожек, который поднимал струны над декой. У порожка на концах сохранились остатки дерева, что свидетельствует о том, что он крепился на деревянном корпусе музыкального инструмента.
Судя по количеству и расположению прорезей, на инструменте было семь струн. В 20 сантиметрах от остатков кифары была обнаружена костяная резная пластина, похожая на плектр.
"Подобные детали встречаются у двух видов древнегреческих музыкальных инструментов: у лир и у их разновидностей – кифар. Так как лира, как правило, имела резонатор из панциря черепахи, следов которого в погребении обнаружено не было, то мы склоняемся к мнению, что перед нами остатки древнегреческой кифары", — говорит Мимоход, добавляя, что резная пластина, которая может быть как украшением этого музыкального инструмента, так и плектром для игры на струнных инструментах – деталь, также характерная для кифар.
"Это первая известная нам находка фрагментов кифары", — отмечает руководитель Сочинской экспедиции.
Находка остатков кифары в мужском воинском погребении подчёркивает, насколько была распространена кифара в культуре Боспорского царства, и напоминает один из сюжетов "Стратегем" Полиэна — грекоязычного писателя II века нашей эры, подчёркивает Мимоход.
В "Стратегемах" (сборник рассказов о военных хитростях античных полководцев), есть история, относящаяся непосредственно к Боспорскому царству: во время Боспоро-Гераклейской войны военоначальник Мемнон (380-333 годы до нашей эры), собираясь напасть на Боспор, решил выяснить количество воинов у царя Левкона, для чего он отправил на переговоры о взаимной дружбе с посланником Архивиадом Византийским известного кифареда Аристоника из Олинфа: предполагалось, что во время выступления Аристоника посланник сможет пересчитать воинов.
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