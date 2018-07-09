Иншаков не знал о запрете ношения оружия на время чемпионата

Президент гильдии каскадеров РФ, актер Александр Иншаков заявил, что его не задерживали из-за травматического пистолета.

Актер рассказал РИА Новости, что полиция составила протокол и изъяла оружие, но задержания не было. Иншаков отметил, что не знал о запрете на ношение оружия на время проведения чемпионата мира по футболу. Травмат каскадеру вернут 26 июля, разрешение на пистолет у Иншакова есть.

Согласно президентскому указу с 25 мая по 25 июля 2018 года в городах, где проходят матчи чемпионата мира, запрещен оборот гражданского и служебного оружия и патронов к нему.