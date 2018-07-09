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Скончался Илья Глазунов 1 час назад
В России вспоминают Илью Глазунова
Выдающийся живописец, общественный деятель, просветитель ушел из жизни ровно год назад. Его творчество навсегда вписано в историю нашей страны: масштабные полотна, портреты, картины на исторические сюжеты, иллюстрации — несколько тысяч произведений. Еще одним проектом Ильи Сергеевича стал Музей сословий.
Илья Глазунов буквально ворвался в советское искусство в начале 60-х годов прошлого века. Образы русской истории, ожившие в его картинах, стали настоящим потрясением для современников. Десятки тысяч людей выстаивали многочасовые очереди, чтобы попасть на выставки художника.
"Я всем обязан народу, моим современникам, которые так же думали, как я. Я делал все, чтобы выразить их, чтобы поднять с колен!" — рассказывал он.
В 1970-е годы смелость и новаторство художника в трактовке событий отечественной истории едва не обернулись для него высылкой за границу. Поводом стала картина Глазунова "Мистерия ХХ века".
"Может быть, это был или Андропов, или Суслов, — вспоминал сам художник. — Кто-то сказал: "Ну хватит плодить диссидентов, пошлите вы его на БАМ — и пусть он рисует на БАМе портреты до посинения!"
Настоящим гражданским подвигом Глазунова стало основание им в 1987 году Российской академии живописи, ваяния и зодчества. В основу образования здесь были положены принципы классической русской и европейской школы по овладению всеми тайнами настоящего мастерства. "Школа — это крылья художника!"— любил повторять Глазунов.
"Мы являемся последним мощным бастионом русской культуры и европейской, которая растоплена, размазана, изгажена. И мы сегодня — Европа, и свет идет от нас!" — говорил он.
Всю свою жизнь Глазунов активно боролся за сохранение национального достояния России и стал одним из создателей Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.
"Илья Сергеевич говорил, что все, что он делает в своей жизни, его картины и создание Академии, и музей и галерея — все это во имя России и для России. Он жил Россией!" — вспоминает директор "Московской государственной картинной галереи Народного художника СССР Ильи Глазунова" Инесса Орлова.
Последним грандиозным проектом Ильи Глазунова стал Музей сословий России, построенный и оформленный по его эскизам. Сюда художник передал свою богатейшую художественную коллекцию, которую собирал всю жизнь. Музей сословий стал итогом всей жизни художника.
"Здесь у нас выставлено 5000 предметов, которые Илья Сергеевич передал государству, и среди них есть вещи абсолютно уникальные. Например, иконы XV-XVI веков, или XVIII века. Многие из них уцелели только благодаря ему. Некоторые он вообще вытаскивал из огня", — рассказывает главный хранитель "Московской государственной картинной галереи Народного художника СССР Ильи Глазунова" Полина Шабанова.
Говоря о своей жизни, Илья Глазунов часто цитировал слова другого знаменитого русского художника — Виктора Васнецова : "Мое искусство — это свеча, зажженная пред ликом Божиим".
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