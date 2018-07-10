"Мы усилим Турцию": Эрдоган официально вступил в должность президента страны

В Турции прошла инаугурация Реджепа Тайипа Эрдогана. А еще — сразу несколько важных событий: назначение нового кабинета министров и отмена режима чрезвычайного положения, который действовал с лета 2016 года. На торжественной церемонии побывали главы 21 государства. Российскую делегацию возглавил премьер-министр Дмитрий Медведев. За ходом церемонии следил корреспондент телеканала "Россия 24" Руслан Слепцов.

Присяга прошла в парламенте Турции. В присутствии правительства Реджеп Тайип Эрдоган произнес слова клятвы:

"Как президент республики, клянусь защищать существование и независимость государства, безусловный суверенитет нации, соблюдать Конституцию, нормы права, быть приверженцем демократии, принципов светской республики".

Сразу после присяги (опять же — по традиции) Эрдоган отправился в Аныткабир — мавзолей основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка, где возложил венок к его могиле и оставил запись в мемориальной книге. Внимание к легендарной фигуре "Отца турок" сейчас повышенное – в 2023 году будет праздноваться столетие Республики, к которому власти готовятся уже сейчас.

Считается, что ни одному турецкому лидеру не удавалось так связывать традиции Османской империи и Республики Ататюрка. Спустя час после посещения мавзолея автомобиль Эрдогана подъехал к президентскому дворцу в Анкаре. Сопровождали кортеж десятки всадников в форме времен Османской империи, а оркестр играл османский марш.

Во дворе президентского дворца Эрдогана уже ожидали почти шесть тысяч гостей. Среди приглашенных – главы 21 государства, премьер-министры и представители парламентов 28 стран, а также руководители шести международных организаций. По поручению президента Владимира Путина российскую делегацию на церемонии возглавил премьер-министр Дмитрий Медведев. На торжественном приеме он пообщался с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, главой Молдавии Игорем Додоном и президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым.

Одновременно с инаугурацией Эрдогана в стране сменилась и форма правления – с парламентской на президентскую. Глава государства получил право самостоятельно формировать кабинет министров, назначать вице-президентов и отвечать за подготовку бюджета. Политический переход одобрили на референдуме в апреле 2017 года. Как говорят сами власти, эта мера была необходима после попытки государственного переворота летом 2016 года.

"Мы усилим Турцию в каждой области, включая оборону и защиту наших границ. Наша главная задача – войти в топ-10 крупнейших экономик мира, и это нам по силам", — подчеркнул Реджеп Тайип Эрдоган.

По итогам инаугурации — как важный сигнал обществу — произошло и еще одно важное событие: в Турции отменили режим чрезвычайного положения, который также ввели после попытки государственного переворота. Также был назначен новый кабинет министров.