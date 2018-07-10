ФАС окажет поддержку Чечне по вопросам развития конкуренции в регионе

Федеральная антимонопольная служба окажет поддержку Чечне в вопросах развития конкуренции в регионе. Об этом договорились глава республики Рамзан Кадыров и руководитель ФАС Игорь Артемьев.

Артемьев приехал в Грозный с рабочей поездкой. По словам главы ФАС, есть предложения по целому ряду отраслей (например, по фермерским хозяйствам). Все они учитывают особенности республики, передает телеканал "Россия 24".