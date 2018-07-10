Природные пожары в Якутии будут тушить с помощью искусственного дождя

Чтобы потушить лесные пожары, в Якутии вызовут искусственный дождь. В регионе введен режим ЧС. Более 14 тысяч гектаров леса охвачены огнем. Зарегистрировано 17 очагов возгорания.

Авиация МЧС и 60 парашютистов Федеральной Авиалесоохраны привлечены к тушению пожаров. Но даже полмиллиона тонн воды, сброшенные самолетом-амфибией Бе-200 на пылающие леса Республики Саха, и усилия лесопожарных служб справиться со стихией не смогли. Самая тяжелая ситуация – в Намском и Мегино-Кангласском районах.

За прошедшие сутки по всей территории России были локализованы возгорания на 25 тысячах гектаров лесов. И еще 40 тысяч гектаров по-прежнему находятся во власти пожаров, передает телеканал "Россия 24".