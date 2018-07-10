"Арсенал" намерен перехватить Головина у "Челси"

Лондонский клуб "Арсенал" включился в борьбу за полузащитника московского ЦСКА и сборной России Александра Головина. Канониры собираются сделать предложение армейцам и перехватить игрока у соседей из "Челси". Об этом сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на Transfermarket Web.

Ранее сообщалось о том, что владелец "Челси" Роман Абрамович договорился с президентом ЦСКА Евгением Гинером о сделке по Головину, а сами "синие" сделали хавбека своей приоритетной целью в летнее трансферное окно. Также интерес к футболисту проявлял туринский "Ювентус"., однако туринцы не готовы платить требуемую сумму — московский клуб запрашивает за Головина 35 миллионов евро.

Напомним, что футболист вместе со сборной России завершил выступления на чемпионате мира, проиграв в 1/4 финала команде Хорватии (2:2, 3:4 по пенальти). В составе России Головин в четырех играх отличился одним голом и двумя голевыми пасами.