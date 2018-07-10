Тема:

Паразитизм 15 минут назад

Новости Наука

10 июля 201810:33 Юлия Воробьёва

Размер имеет значение: открыт новый вид ос-паразитов с рекордно длинным жалом

Южноамериканские осы Clistopyga crassicaudata имеют невероятно длинные и широкие жала, которые могут оказаться более сложным инструментом, чем предполагается.
Фото Kari Kaunisto.

Исследователи из Университета Турку, Финляндия, открыли новые виды ос, обитающих в Южной Америке. И один из них особенно удивил энтомологов своими безжалостными методами выживания и анатомическими особенностями.

Команда работала в переходной зоне между Андами и амазонскими лесными массивами. Этот регион отличается высоким биоразнообразием, поясняют специалисты.

"Улов" учёных оказался богатым: семь новых видов ос, неизвестных науке. Один из них, названный Clistopyga crassicaudata, больше других заинтересовал экспертов.

Дело в том, что осы этого вида имеют необычайно длинные и широкие жала. Авторы работы признаются, что никогда не видели ничего подобного.

Профессор Илари Сяаксьярви (Ilari Sääksjärvi) поясняет, что у многих насекомых (тех же пчёл и шмелей) жало представляет собой видоизменённый яйцеклад – орган для откладки яиц. В то же время оно соединяется с железами, выделяющими ядовитую или жгучую жидкость, и используется как орудие защиты или нападения.

Для паразитов такая анатомия особенно удобна: они могут парализовать жертву и спокойно отложить в неё яйца. К примеру, таким способом некоторые осы превращают пауков в зомби-трудоголиков.

C. crassicaudata также "специализируются" на пауках. Паразиты находят жертв, живущих в гнёздах, и молниеносно парализуют их, впрыскивая яд. Затем самка откладывает яйца на паука, но чаще прямо в него. Личинки же пожирают своего хозяина изнутри, если повезёт, то вместе с потомством.

Исследователи пока не установили, каких конкретно пауков чаще всего постигает мягко говоря незавидная участь.

Также энтомологи намерены более подробно изучить устройство гигантского жала нового вида ос. Они полагают, что оно может оказаться более сложным инструментом. Например, известны случаи, когда осы при помощи жала заматывали пауков в их же паутину. Не исключено, что наблюдения за новым видом преподнесут ещё немало сюрпризов. По словам учёных, изучить эволюционную историю C. crassicaudata и понять, как он развил столь грозное орудие, будет очень любопытно.

Более подробно финские учёные описали своё открытие в научной статье, опубликованной в журнале Zootaxa.

Добавим, что ранее авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о других паразитических осах, которые распиливают несчастных жертв изнутри, превращают в зомби божьих коровок и дезинфицируют свою добычу перед едой.

Ранее по теме

Сейчас

10:02

В центре Москвы выстроилась очередь за умными колонками "Яндекса"

07:27

В Таиланде начинается третий этап операции по спасению детей из пещеры

06:49

Киев снова пообещал Европе усилить борьбу с коррупцией

06:23

МИД России прокомментировал заявления Британии по поводу ЧП в Эймсбери

05:43

Число погибших от наводнений в Японии увеличилось до 140 человек

05:12

Космический грузовик "Прогресс МС-09" пристыковался к МКС

04:25

В Японии 55 тысячам человек рекомендовано эвакуироваться из-за тайфуна

Показать все новости

Чемпионат мира по футболу 2018

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

У спасенных из пещеры детей обнаружена инфекция

У спасенных из пещеры детей обнаружена инфекция

1 час назад

Трансляции

20:50

Футбол. Чемпионат мира. 1/2 финала. Франция - Бельгия
23:05

Все голы дня на ЧМ 2018/обзор матчей. Сборная мира. 10 июля

Завтра, 11 июля

20:35

Футбол. Чемпионат мира. 1/2 финала. Хорватия - Англия
23:05

Все голы дня на ЧМ 2018/обзор матчей. Сборная мира. 11 июля
Все трансляции
Россия ужесточила миграционное законодательство

Россия ужесточила миграционное законодательство

1 час назад
МИД России прокомментировал заявления Британии по поводу ЧП в Эймсбери

МИД России прокомментировал заявления Британии по поводу ЧП в Эймсбери

4 часа назад
В Санкт-Петербурге определится первый финалист чемпионата мира

В Санкт-Петербурге определится первый финалист чемпионата мира

3 часа назад
NYT: Трамп назвал глупыми людей, советовавших ему не звонить Путину

NYT: Трамп назвал глупыми людей, советовавших ему не звонить Путину

6 часов назад
Тимати приехал на суд по делу об избиении DJ Smash

Тимати приехал на суд по делу об избиении DJ Smash

1 час назад
Джонни Деппа обвинили в избиении члена съемочной группы

Джонни Деппа обвинили в избиении члена съемочной группы

2 часа назад
Космический грузовик "Прогресс МС-09" пристыковался к МКС

Космический грузовик "Прогресс МС-09" пристыковался к МКС

5 часов назад
Нужна помощь: Арину Пушкину спасет терапия дорогим препаратом аммонапс

Нужна помощь: Арину Пушкину спасет терапия дорогим препаратом аммонапс

09.07.2018 08:25
Глава МИД Британии: именно Джонсон организовал ответную реакцию на инцидент в Солсбери

Глава МИД Британии: именно Джонсон организовал ответную реакцию на инцидент в Солсбери

4 часа назад
Владимир Путин посетит финал чемпионата мира по футболу

Владимир Путин посетит финал чемпионата мира по футболу

9 часов назад
Выиграйте поездку в Тунис!

Выиграйте поездку в Тунис!

22 часа назад
Долгожданные премьеры и любимые фильмы на канале "Россия 1"

Долгожданные премьеры и любимые фильмы на канале "Россия 1"

06.07.2018 14:13
Кинотеатры могут начать проверять документы перед покупкой билета

Кинотеатры могут начать проверять документы перед покупкой билета

31 минута назад
Вести.net: фитнес-трекеры Polar помогли рассекретить военные базы США

Вести.net: фитнес-трекеры Polar помогли рассекретить военные базы США

46 минут назад
5 патогенов, которые могут скрываться в песке

5 патогенов, которые могут скрываться в песке

59 минут назад
Советник Трампа остался без ужина из-за оскорбления сотрудника кафе

Советник Трампа остался без ужина из-за оскорбления сотрудника кафе

3 часа назад
Жители Аргентины протестуют против выделения кредита МВФ

Жители Аргентины протестуют против выделения кредита МВФ

4 часа назад
В Японии 55 тысячам человек рекомендовано эвакуироваться из-за тайфуна

В Японии 55 тысячам человек рекомендовано эвакуироваться из-за тайфуна

6 часов назад
"Мы усилим Турцию": Эрдоган официально вступил в должность президента страны

"Мы усилим Турцию": Эрдоган официально вступил в должность президента страны

7 часов назад
Защитник сборной Хорватии Вида прославил Украину и "поджег" Белград

Защитник сборной Хорватии Вида прославил Украину и "поджег" Белград

7 часов назад
Илон Маск: мини-субмарина для спасения детей из пещеры в Таиланде готова

Илон Маск: мини-субмарина для спасения детей из пещеры в Таиланде готова

8 часов назад
Россия усилила санитарный контроль на границе с Украиной из-за вспышки холеры

Россия усилила санитарный контроль на границе с Украиной из-за вспышки холеры

11 часов назад
Экс-министр здравоохранения Джереми Хант возглавил МИД Великобритании

Экс-министр здравоохранения Джереми Хант возглавил МИД Великобритании

11 часов назад
Станислав Черчесов: буду болеть за бельгийцев

Станислав Черчесов: буду болеть за бельгийцев

12 часов назад
Александр Емельяненко победил нокаутом чеха Виктора Пешту

Александр Емельяненко победил нокаутом чеха Виктора Пешту

12 часов назад
Мировые гранды готовятся к игре: первый полуфинал – уже завтра

Мировые гранды готовятся к игре: первый полуфинал – уже завтра

13 часов назад
Пожар в "Зимней вишне": семерым фигурантам в ближайшее время предъявят обвинение

Пожар в "Зимней вишне": семерым фигурантам в ближайшее время предъявят обвинение

13 часов назад
Российские волейболисты с триумфом вернулись в Москву

Российские волейболисты с триумфом вернулись в Москву

13 часов назад
Пенсионное будущее обсудили в Думе и Общественной палате

Пенсионное будущее обсудили в Думе и Общественной палате

13 часов назад
"Росстандарт" придумал, как наказать АЗС за недолив

"Росстандарт" придумал, как наказать АЗС за недолив

13 часов назад
Рафаэль Надаль пробился в четвертьфинал Уимблдона

Рафаэль Надаль пробился в четвертьфинал Уимблдона

13 часов назад
Сергей Игнашевич может стать тренером "Зенита"

Сергей Игнашевич может стать тренером "Зенита"

14 часов назад
Стадион, соки и детское питание: к Ингушетии присмотрелись иностранные инвесторы

Стадион, соки и детское питание: к Ингушетии присмотрелись иностранные инвесторы

14 часов назад
Hyundai привезла в Россию "лимитированную" Creta

Hyundai привезла в Россию "лимитированную" Creta

15 часов назад
Девушка из детдома уверяет, что ее мать - Эвелина Бледанс

Девушка из детдома уверяет, что ее мать - Эвелина Бледанс

16 часов назад
Прилепин ушел из ополчения ДНР обратно в литературу

Прилепин ушел из ополчения ДНР обратно в литературу

16 часов назад
Найдена зона мозга, которая растёт вместе с социальным статусом

Найдена зона мозга, которая растёт вместе с социальным статусом

16 часов назад
Российские "Лады" резко полюбили за рубежом

Российские "Лады" резко полюбили за рубежом

16 часов назад
Стартовал прием заявок на конкурс госрекламы "Импульс"

Стартовал прием заявок на конкурс госрекламы "Импульс"

17 часов назад
Учёные рассказали, чем опасны галстуки

Учёные рассказали, чем опасны галстуки

17 часов назад
За "темное прошлое" квартиры продавцы готовы скидывать 20%

За "темное прошлое" квартиры продавцы готовы скидывать 20%

18 часов назад
УАЗ показал гибридный грузовик с динамикой и расходом легковушки

УАЗ показал гибридный грузовик с динамикой и расходом легковушки

18 часов назад
Цыганская дочь: Волчек удивилась, когда Дроздова выбрала нищего Певцова

Цыганская дочь: Волчек удивилась, когда Дроздова выбрала нищего Певцова

19 часов назад
Слух: Samsung выпустит Galaxy S10 в трех версиях

Слух: Samsung выпустит Galaxy S10 в трех версиях

20 часов назад
Какими получились "Монстры на каникулах 3": предпремьерный обзор

Какими получились "Монстры на каникулах 3": предпремьерный обзор

09.07.2018 10:09
5 продуктов, которые не так полезны, как может показаться

5 продуктов, которые не так полезны, как может показаться

09.07.2018 09:42
"Всюду жизнь": Егор Дружинин приглашает на спектакль без слов

"Всюду жизнь": Егор Дружинин приглашает на спектакль без слов

04.07.2018 17:30
Международный конкурс оперных артистов Галины Вишневской принимает заявки

Международный конкурс оперных артистов Галины Вишневской принимает заявки

05.07.2018 18:15