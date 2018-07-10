Размер имеет значение: открыт новый вид ос-паразитов с рекордно длинным жалом

Исследователи из Университета Турку, Финляндия, открыли новые виды ос, обитающих в Южной Америке. И один из них особенно удивил энтомологов своими безжалостными методами выживания и анатомическими особенностями.

Команда работала в переходной зоне между Андами и амазонскими лесными массивами. Этот регион отличается высоким биоразнообразием, поясняют специалисты.

"Улов" учёных оказался богатым: семь новых видов ос, неизвестных науке. Один из них, названный Clistopyga crassicaudata, больше других заинтересовал экспертов.

Дело в том, что осы этого вида имеют необычайно длинные и широкие жала. Авторы работы признаются, что никогда не видели ничего подобного.

Профессор Илари Сяаксьярви (Ilari Sääksjärvi) поясняет, что у многих насекомых (тех же пчёл и шмелей) жало представляет собой видоизменённый яйцеклад – орган для откладки яиц. В то же время оно соединяется с железами, выделяющими ядовитую или жгучую жидкость, и используется как орудие защиты или нападения.

Для паразитов такая анатомия особенно удобна: они могут парализовать жертву и спокойно отложить в неё яйца. К примеру, таким способом некоторые осы превращают пауков в зомби-трудоголиков.

C. crassicaudata также "специализируются" на пауках. Паразиты находят жертв, живущих в гнёздах, и молниеносно парализуют их, впрыскивая яд. Затем самка откладывает яйца на паука, но чаще прямо в него. Личинки же пожирают своего хозяина изнутри, если повезёт, то вместе с потомством.

Исследователи пока не установили, каких конкретно пауков чаще всего постигает мягко говоря незавидная участь.

Также энтомологи намерены более подробно изучить устройство гигантского жала нового вида ос. Они полагают, что оно может оказаться более сложным инструментом. Например, известны случаи, когда осы при помощи жала заматывали пауков в их же паутину. Не исключено, что наблюдения за новым видом преподнесут ещё немало сюрпризов. По словам учёных, изучить эволюционную историю C. crassicaudata и понять, как он развил столь грозное орудие, будет очень любопытно.

Более подробно финские учёные описали своё открытие в научной статье, опубликованной в журнале Zootaxa.

Добавим, что ранее авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о других паразитических осах, которые распиливают несчастных жертв изнутри, превращают в зомби божьих коровок и дезинфицируют свою добычу перед едой.