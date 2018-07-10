"Прогресс МС-09" впервые долетел до МКС за 3 часа 40 минут

Принципиальное значение для будущих миссий в дальний космос имеет сверхкороткая двухвитковая схема полета к МКС, которую 10 июля выполнил корабль "Прогресс МС-09". Об этом в своем "Твиттере" написал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Сегодня ночью с Байконура сделан шаг в правильном направлении", — резюмировал он.

По словам Рогозина, успешная короткая стыковка "Прогресса" с МКС имеет принципиально важное значение для отработки нами технологии двухпусковой схемы с последующей орбитальной сборкой кораблей для дальних космических миссий.

Успешная короткая стыковка "Прогресса" с МКС имеет принципиально важное значение для отработки нами технологии "двухпусковой схемы" с последующей орбитальной сборкой кораблей @roscosmos для дальних космических миссий. Сегодня ночью с Байконура сделан шаг в правильном направлении pic.twitter.com/xgpRmGJQhO — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 10 июля 2018 г.

Грузовой космический корабль "Прогресс МС-09" был запущен 10 июля ракетой "Союз". Он впервые прилетел на МКС по сверхкороткой двухвитковой схеме всего за 3 часа 40 минут.