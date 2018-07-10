На Сардинии Джордж Клуни на скутере врезался в автомобиль

На острове Сардиния попал в аварию американский киноактер Джордж Клуни. Как сообщает итальянская пресса, в населенном пункте Коста-Кораллина скутер актера столкнулся с автомобилем.

Подробности ДТП не уточняются. Известно только, что Клуни доставили в отделении скорой помощи в городе Ольбия, что на северо-востоке острова. Угрозы жизни актера нет, передает ТАСС.

На Сардинии Клуни принимает участие в съемках сериала по мотивам романа американского писателя Джозефа Хеллера "Уловка-22", передает ТАСС.