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Проблема ожирения и лишнего веса. Научные способы решения 27 минут назад
Дети "хорошо охлаждённых" отцов имеют меньше шансов страдать от ожирения
В эпоху тренажёров, йоги и массовых пробежек подкожный жир часто вызывает негативные эмоции. Однако сразу стоит оговориться: у человека, как и у всех млекопитающих, есть два типа жировой ткани. И если большое количество белого жира приводит к пресловутому ожирению и нарушению обмена веществ, то люди с повышенным содержанием бурого жира могут только радоваться: риск развития избыточного веса у них гораздо меньше.
Дело в том, что "клеточные электростанции" ^митохондрии в бурых жировых клетках в двадцать раз активнее, чем в белых. В результате бурый жир способен производить тепло без мышечных сокращений. Именно эта ткань согревает медведей во время спячки и защищает новорождённых детей от переохлаждения. И если у младенцев бурый жир составляет до 5% от массы тела, у взрослых людей он в небольшом количестве сохраняется лишь под языком, вокруг ключиц и вдоль позвоночного столба.
Учёным давно известно, что бурая жировая ткань активируется только при низкой температуре. Но теперь международная команда исследователей под руководством Кристиана Вольфрума (Christian Wolfrum) из Швейцарской высшей технической школы Цюриха выяснила совершенно неожиданную деталь. Оказывается, активность жировой ткани у младенца зависит от того, при какой температуре отец находился перед зачатием.
Команда начала свою работу с эксперимента над мышами. Животных содержали при температурах 23 и 8 градусов по Цельсию и позволяли им спариваться. Анализ показал, что условия жизни самки никак не влияли на уровень бурой жировой ткани у её мышат. А вот потомки самцов, содержавшихся на холоде, не только обладали более активным бурым жиром, но и меньше страдали от лишнего веса и нарушений метаболизма, когда получали нездоровое высококалорийное питание.
Чтобы проверить, действует ли это правило для людей, учёные обратились к коллегам из Университетского госпиталя Цюриха и просмотрели данные томографии 8400 взрослых пациентов. Оказалось, что бурая жировая ткань лучше развивается у людей, родившихся с июля по ноябрь. То есть у тех, кто был "запланирован" в самое холодное время года.
Дальнейшее исследование спермы показало, что информация о температуре окружающей среды в месте нахождения отца незадолго до зачатия передаётся его детям при помощи ^эпигенетических химических маркеров, которые влияют на работу ДНК, не меняя структуры генов.
Учёные давно знают, что наибольшее количество бурого жира характерно для жителей холодных регионов. Но до сих пор считалось, что на степень развития этой ткани влияет температурный режим, в котором человек пребывает в течение жизни..
Выводы учёных выглядят заманчиво и побуждают к определённым действиям. Но на сегодняшний день учёные не готовы дать совет мужчинам перед зачатием непременно поваляться в снегу или искупаться в ледяном озере.
"Прежде чем мы сможем дать такой совет, нужно будет более внимательно изучить описанную взаимосвязь на людях, − рассказывает Вольфрум в пресс-релизе. − Вполне вероятно, что необходимо более длительное воздействие холода, что бы оно отразилось на эпигенетическом программировании".
Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Medicine.В дальнейшем авторы планируют сравнить эпигенетическое программирования спермы человека в летний и зимний периоды.
К слову, с другими новостями с фронта борьбы с ожирением можно ознакомиться, заглянув в специальный раздел проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru).
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