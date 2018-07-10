Братчанин расчленил и упаковал собутыльников, но не успел вынести

Распитие спиртного в одной из квартир в Братске закончилось убийством. 37-летний ранее судимый житель во время пьяной ссоры и драки нанес смертельные ранения одному из собутыльников. После того, как очевидец произошедшего решил обратиться в полицию, он убил и его.

Тела двух убитых житель Братска расчленил и разложил по пакетам и сумкам. Но вынести из квартиры не успел, сообщает РИА Новости.

После двойного убийства на Пихтовой улице в Братске возбуждено уголовное дело. Подозреваемый в особо тяжком преступлении задержан и помещен под стражу.