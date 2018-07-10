Тренер Хорватии Далич: не удивлен, что мы в четверке сильнейших

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич накануне предстоящего матча чемпионата мира против Англии признался, что его не удивляет выход "шашечных" в полуфинал турнира. Наставник считает, что его команду недооценивали.

"На достаточно крупных турнирах Хорватия долгие годы ничего не добивалась, и нам необходимо было что-то поменять для более успешного выступления, — приводит слова Далича РИА Новости. – Но не вижу ничего удивительного в том, что мы теперь находимся в четверке сильнейших команд мирового первенства. Нынешнее поколение наших футболистов просто недооценивалось».

"Мы проанализировали сборную Англии, разобрав ее по косточкам – абсолютно все сильные стороны. Полагаю, что особое внимание необходимо уделить на исполнении ими стандартов. Не сказал бы, что мы волнуемся. Мы намерены показать красивый футбол и добиться хорошего результата. Пускай итог матча будет таким, какого мы и заслуживаем".

Напомним, что игра между Англией и Хорватией состоится 11 июля в Москве на стадионе "Лужники". Встреча начнется в 21:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет показана на сайте Вести.Ru и телеканале "Россия 1".