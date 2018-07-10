На ростовской птицефабрике выявлен птичий грипп

На территории птицефабрики "Белокалитвинская" в Ростовской области — очаг птичьего гриппа. Это подтвердили специалисты Ростовской областной ветеринарной лаборатории и исследовательского центра ВНИИЗЖ (Федеральный центр охраны здоровья животных).

Эпизоотическим очагом объявлена вся территория птицефабрики, сообщает ТАСС. Угрожаемой зоной названа территория в радиусе 5 километров от фабрики, а зона наблюдения установлена в радиусе 10 километров.

Вспышка заболевания не затронула бройлерное поголовье. Поголовье птиц на фабрике планируется восстановить осенью 2018 года.

В личных хозяйствах будет проведена вынужденная вакцинация домашней птицы.

Птичий грипп — вирусная инфекция птиц с высокой степенью заразности, которая может протекать среди них как бессимптомно, так и вызывать их гибель. Большинство штаммов птичьего гриппа для людей не опасны, однако некоторые вызывают тяжелые заболевания. В Ростовской области выявлен грипп класса А подтипа H5.