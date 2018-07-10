Убийство в Мехико: в автомашине найдены тела шести человек

Три тела в багажнике и еще три были найдены на сиденьях легкового автомобиля в пригороде мексиканской столицы. Все убитые — мужчины разного возраста.

Это первый случай такой страшной находки в Мехико, подчеркивает РИА Новости. Ранее подобные страшные находки обычно делали в неспокойных штатах — Герреро или Мичоакане. Здесь высока активность наркомафии. Представители разных наркокартелей часто конфликтуют за контроль над территориями.