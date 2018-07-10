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10 июля 201822:54

Футболисты Франции стали первыми финалистами чемпионата мира

EPA

В Северной столице России завершился первый полуфинальный матч чемпионата мира по футболу, в котором встречались команды Франции и Бельгии. Судьбу путевки в финал решил единственный гол, забитый во втором тайме французом Умтити. "Трехцветные" в финале.

Соперники провели матч в следующих составах: сборная Франции – Льорис, Павар, Варан, Юмтити, Эрнандес, Погба, Канте, Матюиди (Толиссо 86), Гризманн, Мбаппе, Жиру (НЗонзи 84); сборная Бельгии – Куртуа, Алдервейрелд, Компани, Вертонген, Шадли, Витсель, Феллайни (Карраско 80), Дембеле (Мертенс 60), де Брейне, Лукаку, Азар.

Соперники очень резво начали матч. Мяч почти не задерживался в центре поля. Бельгийцы чаще атаковали, используя фланги. Слева был активен Эден Азар, справа Насер Шадли. Французы сумели нейтрализовать Кевина Де Брейне и Ромелу Лукаку и действовали на контратаках.

Хавбек "трехцветных" Блез Матюиди ударом с линии штрафной проверил бдительность бельгийского вратаря, Тибо Куртуа хоть и не сразу, но овладел мячом. "Красные дьяволы" ответили тремя острыми вылазками. Сначала Азар пробил выше перекладины, затем удар бельгийского капитана заблокировал Рафаэль Варан. И, наконец, самый опасный момент возник у французских ворот после розыгрыша углового на 21 минуте. Тоби Алдервейрелд бил головой в угол ворот, но Юго Льорис в броске отбил мяч.

Французы выровняли игру где-то к 30-й минуте. Быстроногий Килиан Мбапппе промчался по правому флангу и выложил мяч под удар Оливье Жиру, но рослый форвард сборной Франции не попал в цель. Затем опасно бил по воротам Антуан Гризманн. Должен был забивать на 39-й минуте Бенджамен Павар. Правый защитник сборной Франции выскочил один на один с вратарем и бил в дальний угол. Но Куртуа ногой отразил удар и спас бельгийцев от верного гола.

Незадолго до перерыва Гризманн со штрафного пробил в стенку. И перед самым свистком на перерыв Ромелу Лукаку не воспользовался ошибкой французской обороны, не попав по мячу. После первого тайма счет не был открыт.

Второй тайм французы начали активнее. Опасные моменты имели Жиру и Мбаппе, но гол забил Умтити. Он в верховой борьбе переиграл Феллайни и отправил мяч в сетку сквозь руки Куртуа. Экс-чемпионы мира повели – 1:0.

Бельгийцы после гола пытались выйти на игру на встречных курсах, однако их соперники словно поймали дополнительный кураж и некоторое время были гораздо интереснее. Мбаппе, Матюиди, Жиру, Гризманн раз за разом создавали напряжение у ворот Куртуа, но бельгийцы отбивались. А вот сами "красные дьяволы" в созидательном плане выглядели неважно...

Тренер "дьяволов" Мартинес провел две замены, выпустив на поле Мертенса и Карраско. Последняя из двух замен знаменовала: все в атаку! И пару полу-моментов бельгийцы создали, но на высоте был голкипер Франции Льорис.

Тренер французов Дешам оставлял замены на последние минуты, видимо, в надежде сбивать темп. Но две замены были вынужденными: Жиру заменили, потом что он явно выпадал из ансамбля, а Матюиди – из-за травмы...

В самом конце матча "красные дьяволы" бросились в навал. Мяч практически не выходил в половины поля "трехцветных", но забить Бельгия не смогла. Французы стали первыми финалистами чемпионата мира...

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