Готовится новый виток торговой войны между США и Китаем

Новые тарифы коснутся тысяч наименований товаров китайского экспорта, в том числе, продуктов питания, табака, химических товаров, угля, стали, алюминия, автомобильных покрышек, мебели, изделий из дерева, кормов для животных, ковров, и велосипедов, сообщает "Интерфакс".

Решение пойти на такой шаг было принято администрацией президента Дональда Трампа поскольку Китай не хочет изменить несправедливую торговую практику, передает ТАСС. "Это должный ответ в соответствии с действующим законодательством, призванный прекратить наносящую ущерб США торговую политику Китая", — пояснил Роберт Лайтхайзер.

Как напомнил представитель США, в минувшую пятницу, 6 июля, Таможенная служба США начала взимать 25-процентные пошлины на импортируемую из Китая продукцию, общая стоимость которой оценивается в 34 миллиарда долларов. О сроках введения аналогичных пошлин еще на 284 наименования китайских товаров на сумму 16 миллиардов долларов администрация США Трампа обещает объявить позже. "Китай в ответ ввел пошлины на ввозимые из США товары на общую сумму 34 миллиарда долларов и пригрозил добавить в этот список товаров еще на 16 миллиардов, – отметил Лайтхайзер. — Реагируя на эти ответные действия Китая и его нежелание изменить свою торговую практику, президент Трамп дал указание аппарату представителя США на торговых переговорах приступить к процессу введения 10-процентных пошлин на дополнительную группу других импортируемых китайских товаров общей стоимостью 200 миллиардов долларов".