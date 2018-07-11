Леса на всей территории России продолжают гореть

Самая большая площадь пожаров по-прежнему приходится на Якутию. Там действует режим ЧС. Авиалесоохрана, лесопожарные службы бросают все ресурсы на то, чтобы огонь не перекинулся на населенные пункты. Самолет-амфибия Бе-200, направленный из Хабаровска за прошедшие сутки произвел около 50 сливов воды, общим объемом почти в 600 тонн. В режиме круглосуточного дежурства находится вертолет МЧС Ми-8, сообщает телеканал "Россия 24".