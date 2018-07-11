Паводок в Забайкалье: люди отказываются покидать дома из-за мародеров
Около 40 жителей поселка Заречный, подтопленного в Железнодорожном районе Читы, пережидают паводок на вторых этажах своих домов.
Как рассказал ТАСС глава района Юрий Коноплев, эти люди отказались от эвакуации. По его словам, ночью были задержаны мародеры, сейчас они находятся в полиции.
В настоящее время в поселке остаются затопленными более 80 жилых домов. Есть даже места, куда невозможно попасть. Для пострадавших в поселке был организован пункт временного размещения, но в нем никого нет.
"Были две гражданки преклонного возраста. Их обеспечили питанием, пледами и подушками. Они переночевали, и мы их переместили в другой ПВР, где находятся еще 35 человек", — рассказал глава района.
В результате сильных дождей в Забайкальском крае осложнилась паводковая ситуация, специалисты прогнозируют возможное ухудшение обстановки. Вышедшая из берегов дождей река Чита подтопила несколько сел и дачных кооперативов в окрестностях города, а также улицы и дворы, гаражи, мосты и проезды в столице региона.
Местный житель чуть не утонул, пытаясь спасти из воды свою машину. К счастью, ему все же удалось своевременно покинуть автомобиль и доплыть до берега.
Паводок уже превзошел показатели рекордного 1991 года и стал самым масштабным за всю историю наблюдений. С подтопленных территорий эвакуировали около 3 тысяч человек. На всей территории Забайкальского края введен режим чрезвычайной ситуации.
СейчасПоказать все новости
Чемпионат мира по футболу 2018
-
Команда Франции - первывй финалист World Cup-2018
- Сборная России достойно завершила домашний турнир
- Систему VAR не оставят в России после чемпионата мира
- На полуфинал Англия – Хорватия прилетит свыше 10 тысяч англичан
- Полное Видео всех матчей чемпионата. Наслаждайтесь!
Картина дня
-
Греция высылает двух российских дипломатов
- Похищен владелец агрохолдинга "Орловская нива"
- США наносят новый удар в торговой войне с Китаем
- Паводок в Забайкалье: люди отказываются покидать дома
- Украина продолжает запрещать российскую литературу
Самое читаемое
-
8 лет охоты: в Австралии пойман гигантский крокодил
- Коллеги арестованного пожарного: "Лучше бы вы сгорели в "Зимней вишне" вместе с детьми"
- DJ Smash и Тимати приехали в суд на Bentley и с телохранителями
- "Трезвая Россия" просит лишить российского гражданства автохамку Мару Багдасарян
- Скончался внук Леонида Брежнева Андрей
Авто.Вести.Ru
-
Посчитали-прослезлились: вся правда о стоимости ремонта Bentley Bentayga
- УАЗ показал гибридный грузовик с динамикой и расходом легковушки
- Болгары построили электрокар мощностью более 5000 л.с.
- Дорожников заставят быстрее латать ямы
- Suzuki рассказала о европейской версии Jimny (она приедет и к нам)
Экономика
-
Технологические гиганты обескровили мировой фондовый рынок
- "Торговая война" ударит по избирателям Трампа
- Как роботы вытеснили банкиров с валютного рынка
- Крупнейшие утечки данных II квартала 2018 года
- Где в мире самая дорогая аренда жилья? Сравнение 540 городов мира
Недвижимость
-
5 мест, где можно встретить призраков
- Идеальная планировка для однушки: полезные советы
- Певец Шура лишился квартиры и стал бомжом
- Что можно купить на Бали по цене московской двушки
- Миллионер остался без золота из-за мамы
Вести.Медицина
-
Пляж страха: 5 патогенов, которые могут скрываться в песке
- 5 продуктов, которые не так полезны, как может показаться
- Инструкция: как правильно есть вредную еду
- Говорят ученые: убийство во сне - признак креативной личности
- 5 простых способов предотвратить похмелье
Вести в 20.00
-
Эксклюзив Сергея Мингажева из Таиланда
- Мощное наводнение в Забайкалье
- Консерваторы собирают подписи в поддержку вотума недоверия Терезе Мэй
Москва 24
-
Дожди в Москве побили рекорд 1961 года
- Больной раком онколог Андрей Павленко продолжает помогать другим
- В столице открыли для посещения реанимации всех больниц
- Первый ситуационный центр по поиску пропавших детей открыли в Москве
- Реально ли купить билеты на заключительные матчи ЧМ-2018
Вести.Hi-tech
-
Обзор Xiaomi Mi Mix 2S: дизайнерский фотофлагман
- Google позволяет кому-то читать вашу почту. Как это прекратить
- Смартфон с девятью камерами: уже в 2018-м
- WhatsApp скопировал "каналы" у Telegram
- В России заблокируют "серые" и краденые телефоны
Вести-Москва
-
Драка в центре Москвы закончилась гибелью человека
- Поиск пропавших людей: чем могут помочь волонтеры?
- В столице строят крупнейший в стране транспортно-пересадочный узел
- Проект "Добрые дела": первые итоги
- Спасение подмосковных рек: в Балашихе очищают Пехорку
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Мы запускаем всероссийский конкурс "Косплей Баттл"
- Лучшие скидки в Steam: рекомендации Gmbox
- 8 революционных идей в играх, которые не дожили до релиза
- 10 игр про строительство моста
- Японка потратила 7 миллионов иен на пластические операции ради косплея
Наука
-
Новый тест точно определит продолжительность жизни человека
- Искусственный интеллект находит партии отдельных инструментов в звучании оркестра
- Обнаружен древнейший радиосветильник во Вселенной
- Виртуальный Эйнштейн поможет неуверенным людям поумнеть
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Анастасия Мельникова: после смерти жениха я хотела уйти в монастырь
- Бывший священник украл детей у беременной жены и скрылся с любовницей
- Сын Сергея Зверева ищет свою биологическую мать
- Судьба Лидии Вележевой: до сих пор задаю себе вопрос, могла ли я спасти ее
Телеканал "Культура"
-
Рома Зверь о первом актёрском опыте
- Сергей Маковецкий принимает поздравления с юбилеем
- Я – чайка... Не то. Я – актриса. Татьяна Лаврова
- Скончался "рыцарь балалайки" Михаил Рожков