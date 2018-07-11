Паводок в Забайкалье: люди отказываются покидать дома из-за мародеров

Около 40 жителей поселка Заречный, подтопленного в Железнодорожном районе Читы, пережидают паводок на вторых этажах своих домов.

Как рассказал ТАСС глава района Юрий Коноплев, эти люди отказались от эвакуации. По его словам, ночью были задержаны мародеры, сейчас они находятся в полиции.

В настоящее время в поселке остаются затопленными более 80 жилых домов. Есть даже места, куда невозможно попасть. Для пострадавших в поселке был организован пункт временного размещения, но в нем никого нет.

"Были две гражданки преклонного возраста. Их обеспечили питанием, пледами и подушками. Они переночевали, и мы их переместили в другой ПВР, где находятся еще 35 человек", — рассказал глава района.

В результате сильных дождей в Забайкальском крае осложнилась паводковая ситуация, специалисты прогнозируют возможное ухудшение обстановки. Вышедшая из берегов дождей река Чита подтопила несколько сел и дачных кооперативов в окрестностях города, а также улицы и дворы, гаражи, мосты и проезды в столице региона.

Местный житель чуть не утонул, пытаясь спасти из воды свою машину. К счастью, ему все же удалось своевременно покинуть автомобиль и доплыть до берега.

Паводок уже превзошел показатели рекордного 1991 года и стал самым масштабным за всю историю наблюдений. С подтопленных территорий эвакуировали около 3 тысяч человек. На всей территории Забайкальского края введен режим чрезвычайной ситуации.