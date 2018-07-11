Строители трассы "Таврида" наткнулись на кости мастодонта

В ходе строительства трассы "Таврида" в Белогорском районе Крыма обнаружена карстовая пещера. Во время осмотра подземной полости были найдены останки древних животных — фрагменты костей и зубов мастодонтов, барана, гигантского оленя, а также возможные следы присутствия древних людей.

Пещера стала самой протяженной подземной полостью в Крыму. Природный объект состоит из нескольких галерей, связанных между собой переходами. Длина пещеры превышает километр, высота галерей варьируется от 6 до 12 метров, ширина — от четырех до пяти, — приводит данные РИА Новости.

Дорожные работы на данном участке трассы приостановлены. Спелеологи обсуждают, как спасти уникальную пещеру от разрушения, при этом не помешав строительству трассы "Таврида".

Российский союз спелеологов (РСС) на своей странице во "ВКонтакте" сообщает, что "пещера обладает уникальной морфологией, минералогией и палеонтологией". В РСС считают, что по всем критериям пещера заслуживает создания на ее базе научного карстолого-спелеологического стационара.