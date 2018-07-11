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Болезнь Альцгеймера 30 минут назад
"Большой взрыв" болезни Альцгеймера: раскрыт генезис опасного расстройства
Исследователи из Юго-Западного Медицинского центра Техасского университета (США) совершили настоящий прорыв в изучении болезни Альцгеймера. Они выяснили, где и как происходит "Большой взрыв" заболевания.
Напомним, что при болезни Альцгеймера "разрушителями" клеток мозга становятся тау-белки, которые формируют скопления – нейрофибриллярные клубки. Эти белковые кластеры впервые открыл и описал немецкий невролог Алоис Альцгеймер, в честь которого и была названа болезнь.
Есть и другие белковые скопления, сформированные из бета-амилоида. Долгое время учёные концентрировались на их изучении, однако после серии провальных клинических испытаний препаратов против амилоидных бляшек вернулись к разработке других направлений. В том числе сосредоточились на тау-белках.
Считается, что изолированный тау-белок сам по себе не опасен, вредны лишь сгустки таких белков, которые наблюдаются в мозге пациентов с болезнью Альцгеймера.
Однако в новой работе учёные развенчали эту версию, обнаружив "отправную точку" заболевания. Это момент, когда "здоровый" тау-белок стал токсичным, но ещё не успел сформировать смертоносный клубок в мозге. По словам специалистов, на этом этапе наблюдаются характерные молекулярные изменения во внутренней структуре – своего рода "поломки", после которых одна часть белка может прилипнуть к другому, третьему, ну а дальше, как говорится, дело техники.
"Мы думаем об этом как о "Большом взрыве" тау-патологии (имеется в виду ведущая космологическая модель формирования Вселенной – прим.ред.). Это способ заглянуть в самое начало процесса [развития] болезни", — говорит ведущий автор работы профессор неврологии Марк Даймонд (Marc Diamond).
Именно его команда ранее выяснила, что тау-белки действуют как прионы, инфекционные агенты, которые могут распространяться в мозге, словно вирус. Тау-белки способны образовывать множество различных штаммов, и учёные уже сумели воспроизвести эти процессы в лабораторных условиях.
В предыдущих работах они выяснили, что каждая форма тау-белка может быть связана с разными видами деменции. В новом же исследовании команда извлекала вредоносные белки, отвечающие за развитие болезни Альцгеймера, из мозга пациентов и рассматривала их в виде отдельных молекул. Таким образом эксперты и обнаружили структурные изменения, после которых белки начинают слипаться друг с другом, а затем повреждать нейроны.
Теперь у нейробиологов появилась новая цель: зная генезис болезни, можно разработать новые диагностические методы и обнаружить патологию ещё до проявления очевидных признаков. Медики полагают, что тау-белки возможно "стабилизировать", чтобы предотвратить их слипание в клубки – это если не вылечит, то как минимум затормозит развитие заболевания.
"Это, пожалуй, самый весомый результат, который мы получили на сегодняшний день, хотя, вероятно, пройдёт некоторое время, прежде чем будут реализованы клинические преимущества [открытия]", — считает Даймонд.
Следующие шаги его команды – разработка клинического теста, который на основе анализа крови или спинномозговой жидкости позволит выявить первые биологические признаки аномальных изменений тау-белков. Параллельно будут разрабатываться и новые стратегии лечения расстройства.
Медики уверены, что основания для "осторожного оптимизма" уже есть. Они приводят в пример препарат под названием "Тафамид", недавно одобренный в США для лечения сердечных патологий. Это вещество блокирует белок транстиретин, изменяющий форму и вызывающий образование смертельно опасных кластеров в сердце. Аналогия с тау-белком очевидна, поэтому исследователи надеются создать похожий препарат для спасения мозга.
"Охота продолжается. Если это сработает, заболеваемость болезнью Альцгеймера может быть значительно уменьшена. Это было бы потрясающе", — заключает Даймонд.
Его команда опубликовала научную статью с более подробным описанием работы в издании eLife.
Напомним, что ранее учёные открыли "универсальные" антитела, которые помогут в борьбе со скоплениями тау-белков, прионов, а также белков, вызывающих болезнь Паркинсона.
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