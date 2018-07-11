В Хабаровском крае произошло ДТП с участием легковой машины и фургона. Видео

Сегодня, 11 июля, на Амурском шоссе произошла крупная авария, когда автомобиль Toyota выехал на встречную полосу, зацепил фургон Isuzu и вылетел с трассы. Пострадали три человека, находящиеся в легковой машине, при этом одного из пассажиров зажало в салоне.

Приехавшие спасатели вытащили застрявшую девушку: сейчас она, а также еще два участника аварии, находятся в ближайшей больнице под опекой врачей.

О причинах ДТП пока что не сообщается, однако очевидцы происшествия говорят о том, что у водителя легкового автомобиля были признаки опьянения.