Делегация России покинула зал Парламентской ассамблеи ОБСЕ
Делегация РФ в Парламентской ассамблее ОБСЕ покинула зал заседаний. Как пояснил руководитель российской делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой, такое решение принято в связи с грубым нарушением регламента при голосовании за антироссийские резолюции.
"Российская делегация считает, что отсутствие на заседании ОБСЕ ряда депутатов, авторов резолюций и соавторов резолюций, которые направлены против нашей страны, не было надлежащим образом оформлено, как это предусмотрено регламентом", — цитирует Толстого РИА Новости.
В свою очередь член делегации, первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров пояснил, что решение было принято совершенно правильно. По его словам, председатель ПА ОБСЕ Георгий Церетели на заседании по любому поводу поднимал для консультаций представителей Украины. "Налицо обычное политическое шулерство, которое господин Церетели допустил на сегодняшнем заседании", — считает он.
Тем временем, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий подчеркнул "Интерфаксу", что "Россия не покидает ПА ОБСЕ, уход делегации с заседания — просто акция протеста", и "говорить, что мы выходим, хлопаем дверью из Парламентской ассамблеи ОБСЕ — ни в коем случае нельзя".
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