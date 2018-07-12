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Выборы мэра Москвы 46 минут назад
"Дачные" избирательные участки будут работать как филиалы МФЦ до выборов
До 9 сентября "дачные" участки для голосования будут работать как филиалы Многофункциональных центров (МФЦ). Об этом журналистам сообщил председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов.
"Участковые избирательные комиссии в соответствии с законом должны начать работу с 29 августа — за 10 дней до дня выборов. В соответствии с положениями "Мобильного избирателя", прием заявлений о голосовании по месту нахождения начинается 25 июля. С 25 июля в этих помещениях, в которых последние 10 дней будут работать участковые комиссии и где будет проходить голосование, будут работать сотрудники МФЦ. То есть это будет выездное МФЦ, которое будет заниматься не только вопросами избирательного законодательства, а оказанием тех услуг по месту нахождения москвичам, которые их волнуют", — сказал Горбунов.
Председатель МГИК проинформировал, что всего в четырех соседних с Москвой областях будет создано 209 избирательных участков. Больше всего "дачных" избирательных участков будет создано в Подмосковье, там появится 183 участка, 16 участков появится во Владимирской области, по пять участков — в Тульской и Владимирской областях.
Горбунов также пояснил, что решение не создавать такие участки в Тверской и Ярославской областях обусловлено тем, что на этих территориях отсутствует компактное расположение дачных участков. "Нет заинтересованности москвичей", — сказал он.
В свою очередь директор центров госуслуг "Мои документы" Елена Громова отметила, что в таких загородных МФЦ будут оказываться "все услуги, которые заинтересуют дачников".
Кроме того, по её словам, за пределами Москвы до выборов будут работать мобильные пункты МФЦ на базе автотранспорта.
"Мы будем использовать мобильные офисы, которые могут приехать по определенному графику в то или иное место. В них также можно подать заявление о месте голосования", — рассказала Громова.
Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября 2018 года.
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