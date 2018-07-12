"Спартак" снова предлагает контракт бразильскому форварду Луану

Ведущий форвард бразильского клуба "Гремио" Луан Виейра остается в поле зрения столичного "Спартака". Нападающий ранее отказал руководству "красно-белых" в переходе, но его нынешняя команда получила от московского клуба новое предложение, которое выражается суммой 20 млн евро.

Как уже сообщали Вести.Ru, в прошлом году менеджеры "Спартака" практически согласовали трансфер с "Гремио", однако сам футболист не выразил желания покидать Бразилию в преддверии чемпионата мира-2018. И вот, как сообщает бразильское издание Goal, московский клуб вернулся к идее о трансфере игрока. А сам Луан, посмотрев, как проходит World Cup в России, согласился сделать европейский шаг в своей карьере.