Хавбек "Ниццы" Сери предпочел "Челси" и "Арсеналу" скромный "Фулхэм"

Полузащитник футбольного клуба французской Лиги 1 "Ницца" Жан-Микаэль Сери следующие четыре сезона проведет в чемпионате Англии. 26-летний хавбек будет играть за лондонский "Фулхэм", с которым он подписал индивидуальное соглашение. Цена вопроса – от 35 до 40 млн евро.

"Ницца" хотела выручить за игрока из Кот-д'Ивуара 40 млн евро. При этом на полузащитника претендовали такие гранды английской премьер-лиги, как "Челси", "Арсенал" и "Манчестер Сити". НЕ вполне ясно, почему ивуарицец предпочел куда более скромный "Фулхэм", вполне возможно, что его привлек стабильный долгосрочный контракт: соглашение с лондонским клубом рассчитано на 4 года с опцией продления еще на сезон.