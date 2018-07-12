Во дворе дома на Ленинском проспекте поймали двухметровую змею

Двухметровую змею пришлось снимать с дерева спасателям на Ленинском проспекте в Москве. Сотрудников МЧС вызвали жильцы, которых напугало пресмыкающееся внушительных размеров. Его заметили на ветке на высоте четвертого этажа. Двор был оцеплен, там развернулась настоящая спецоперация.

Поймать змею удалось не сразу: она переползала с дерева на дерево. Чтобы добраться до нее, пришлось использовать подъемник. Уже после поимки выяснилось, что это амурский полоз, который не ядовит и угрозы для людей не представляет. Змею передали в центр передержки диких животных.