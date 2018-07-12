Бокс. Джошуа после боя с Поветкиным готов драться с Уайлдером

Чемпион мира по боксу среди профессионалов по четырем ведущим версиям британец Энтони Джошуа выразил желание весной будущего года выйти на бой с американцем Деонтеем Уайлдером, владеющим титулом Всемирного боксерского союза (WBC). Уайлдер пока думает над предложением английского боксера.

"Уверен, что бой Джошуа и Уайлдера состоится, — цитирует Boxingscene менеджера Джошуа Эдди Хирна. – Настал тот момент, чтобы Деонтей перестал валять дурака и подружился со здравым смыслом. Я поговорил с Энтони, и мы решили заранее прописать в контракте все те пункты, которые мы согласовали с Уайлдером".

По словам Хирна, его подопечный просто поставит подпись под контрактом со своей стороны и будет ждать: "Энтони сказал: "Давай мы подпишем и положим бумагу перед ними, чтобы они не думали, что мы блефуем или не хотим драться".

На следующей неделе Джошуа проведет пресс-конференцию, посвященную бою, в США. "И думаю это хороший момент для того, чтобы сказать, что мы сделали все, что могли. Скрещиваю пальцы и надеюсь, что бой Джошуа – Уайлдер состоится 13 апреля 2019 года на лондонском стадионе "Уэмбли", – сказал Хирн.

Тем не менее, ближайший поединок Джошуа должен провести против обязательного претендента на титул Всемирной боксерской ассоциации (WBA) россиянина Александра Поветкина. Дата этого боя также пока не названа и обсуждается сторонами.