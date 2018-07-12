Будут ли штрафы? Что делать, когда не можешь оплатить парковку
"Администратор московского парковочного пространства" проведет проверку, чтобы выяснить причины крупного сбоя системы оплаты. Проблемы у водителей возникли еще накануне вечером: мобильное приложение не работало, оплатить стоянку при помощи СМС было невозможно, паркоматы не принимали ни карты, ни наличные. Сервис восстановили лишь утром. Будут ли штрафовать за вынужденное нарушение?
Московские автомобилисты почти сутки не могли оплатить парковку. Система не работала по всей Москве. Сбои начались еще накануне вечером. За стоянку невозможно было заплатить ни одним из способов: с помощью паркомата, через СМС или приложение.
Тот, кто уже заплатил за несколько часов вперед, а уехал раньше, не смог вернуть деньги за неиспользованные часы. Так произошло с Сергеем — его машина стояла на парковке в центре города два часа вместо трех. Попытался вернуть 200 рублей за оставшийся час, но приложение не отвечало. Тогда он обратился в контакт-центр "Московского транспорта". Деньги Сергею обещали вернуть. Правда, процесс показался ему очень долгим.
"Сегодня я выяснил: для того, чтобы вернуть мои деньги, которые я не использовал, нужно подать два заявления, присутствовать лично в офисе, нужно съездить за выпиской в банк, где подтвердить транзакцию, когда я пополнял свой счет. В общем, все это очень долго, муторно", — рассказывает он.
Подобный случай произошел и с москвичкой Алиной. Приехала на работу, пыталась оплатить парковку на Кутузовском проспекте — не удалось. Переживает, что через три дня придет извещение о штрафе.
— У меня ничего не вышло. Попыталась с телефона, позвонила мужу, попросила его со своего приложения попробовать, оплатить со своего телефона. Я сразу же представила, что сейчас мне придет штраф 2,5 тысячи.
Сбои в оплате парковки происходят уже не в первый раз. Последний подобный случай был в январе. Тогда водители также не смогли оплатить паркинг ни одним способом. Были выписаны штрафы. Их пришлось обжаловать. Сейчас "Администратор московского парковочного пространства" уверяет: таких проблем возникнуть не должно.
Проверим, что сейчас: мы находимся на одной из платных парковок возле метро "Белорусская". Вводим номер автомобиля — да, оплата проходит, сейчас сбоев нет.
СейчасПоказать все новости
Чемпионат мира по футболу 2018
-
В финале чемпионата мира сыграют сборные Хорватии и Франции
- Сборная России достойно завершила домашний турнир
- Президент Франции Макрон ждет встречи с Путиным на футболе
- Систему VAR не оставят в России после чемпионата мира
- Полное Видео всех матчей чемпионата. Наслаждайтесь!
Картина дня
-
9 миллиардов Захарченко перечислены в бюджет
- Озоновой дыры над Антарктидой больше нет
- Президент продлил российские контрсанкции на 2019 год
- Любимое место отдыха европейской богемы
- Собянин стал первым зарегистрированным кандидатом в мэры Москвы
Самое читаемое
-
Скончался внук Леонида Брежнева Андрей
- Из квартиры погибший звезды реалити-шоу украдены драгоценности и деньги
- DJ Smash и Тимати приехали в суд на Bentley и с телохранителями
- "Трезвая Россия" просит лишить российского гражданства автохамку Мару Багдасарян
- 8 лет охоты: в Австралии пойман гигантский крокодил
Авто.Вести.Ru
-
Lada официально представила "заряженную" Vesta Sport
- Роналду спровоцировал забастовку на заводе Fiat
- Роскошный внедорожник Rezvani Tank превратился в броневик
- Пенсионерка не отличила седан от кроссовера и угнала чужую машину
- УАЗ начал продавать долгожданную новую версию грузовика
Экономика
-
Саммит НАТО: Трамп требует от ЕС платить 4% ВВП
- Трамп: поток "трубопроводных долларов" через РФ неприемлем
- ФРС пытается предсказать новый кризис
- 80 миллиардов на промбезопасность НПЗ
- Какие компании максимально эффективно используют рабочую силу?
- Товарооборот РФ растет по всем направлениям
Недвижимость
-
5 мест, где можно встретить призраков
- Идеальная планировка для однушки: полезные советы
- Певец Шура лишился квартиры и стал бомжом
- Что можно купить на Бали по цене московской двушки
- Миллионер остался без золота из-за мамы
Вести.Медицина
-
Пляж страха: 5 патогенов, которые могут скрываться в песке
- 5 продуктов, которые не так полезны, как может показаться
- Инструкция: как правильно есть вредную еду
- Говорят ученые: убийство во сне - признак креативной личности
- 5 простых способов предотвратить похмелье
Вести в 20.00
-
Путин посетил Валаам
- Мощное наводнение в Забайкалье
- Спасение детей в Таиланде: ликуют все, кроме Илона Маска
Москва 24
-
Дожди в Москве побили рекорд 1961 года
- Больной раком онколог Андрей Павленко продолжает помогать другим
- В столице открыли для посещения реанимации всех больниц
- Первый ситуационный центр по поиску пропавших детей открыли в Москве
- Реально ли купить билеты на заключительные матчи ЧМ-2018
Вести.Hi-tech
-
Обзор Xiaomi Mi Mix 2S: дизайнерский фотофлагман
- Google позволяет кому-то читать вашу почту. Как это прекратить
- Смартфон с девятью камерами: уже в 2018-м
- WhatsApp скопировал "каналы" у Telegram
- В России заблокируют "серые" и краденые телефоны
Вести-Москва
-
Мосгоризбирком зарегистрировал четырех кандидатов на пост мэра Москвы
- Должникам вылет запрещен: кто виноват и как себя обезопасить?
- Для пациентов детского хосписа устроили футбольный матч
- Во дворе дома на Ленинском проспекте поймали двухметровую змею
- Компания лихачей сняла на видео дерзкий заезд на BMW
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Мы запускаем всероссийский конкурс "Косплей Баттл"
- Лучшие скидки в Steam: рекомендации Gmbox
- 8 революционных идей в играх, которые не дожили до релиза
- 10 игр про строительство моста
- Японка потратила 7 миллионов иен на пластические операции ради косплея
Наука
-
Новый тест точно определит продолжительность жизни человека
- Искусственный интеллект находит партии отдельных инструментов в звучании оркестра
- Обнаружен древнейший радиосветильник во Вселенной
- Виртуальный Эйнштейн поможет неуверенным людям поумнеть
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Анастасия Мельникова: после смерти жениха я хотела уйти в монастырь
- Бывший священник украл детей у беременной жены и скрылся с любовницей
- Сын Сергея Зверева ищет свою биологическую мать
- Судьба Лидии Вележевой: до сих пор задаю себе вопрос, могла ли я спасти ее
Телеканал "Культура"
-
Рома Зверь о первом актёрском опыте
- Сергей Маковецкий принимает поздравления с юбилеем
- Я – чайка... Не то. Я – актриса. Татьяна Лаврова
- Скончался "рыцарь балалайки" Михаил Рожков