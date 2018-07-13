Взрыв у аэропорта Каира: 12 человек пострадали

Двенадцать человек получили ранения различной степени тяжести в результате взрыва резервуара с топливом в окрестностях аэропорта Каира. Такие данные СМИ сообщил официальный египетский источник.

Все пострадавшие были доставлены в больницы для лечения, передает РИА Новости.

Ранее заместитель министра здравоохранения Египта сообщал о трех пострадавших.

Пожар, возникший при взрыве резервуара с топливом на предприятии в окрестностях Каирского международного аэропорта, уже потушен.