Взрыв в промышленном парке в Китае: 19 человек погибли, 12 ранены

На юго-западе Китая в провинции Сычуань 19 человек погибли и 12 получили ранения в результате взрыва на территории промышленного парка. О происшествии сообщили местные средства массовой информации.

Как уточняется, инцидент произошел на территории промышленного парка в уезде Цзянъань городского округа Ибинь около 18:30 по местному времени (13:30 по времени Москвы) 12 июля.

В результате взрыва погибли 19 человек и еще 12 получили ранения различной степени тяжести. Представители местных властей прибыли на место ЧП. Выясняются все детали произошедшего, передает РИА Новости.