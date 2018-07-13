Брат Харви Вайнштейна покинет Weinstein Company в день ее продажи

Боб Вайнштейн, брат скандально известного голливудского продюсера Харви Вайнштейна, покинет пост председателя совета директоров компании Weinstein Company, которую он основал. Об этом сообщает издание The New York Times.

Как уточняется, отставка Боба Вайнштейна и других членов совета директоров произойдет в пятницу, 13 июля, когда завершится сделка по продаже компании.

Ранее Weinstein Company объявила о банкротстве и начала оформлять соглашение о своей продаже инвестиционной фирме Lantern Capital Partners, напоминает РИА Новости. Сделку оценивают в 289 миллионов долларов. Эта сумма приблизительно совпадает с общей задолженностью Weinstein Company.

Один из самых громких скандалов в Голливуде разгорелся, когда кинопродюсера Харви Вайнштейна обвинили в домогательствах десятки женщин, в том числе известные актрисы Анджелина Джоли, Эшли Джадд и Ума турман.

На волне обвинений Вайнштейн был уволен из собственной компании, а прокуратура Нью-Йорка предъявила ему официальные обвинения в преступлениях сексуального характера.