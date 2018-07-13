На вопрос об организации чемпионата Мик Джаггер ответил выразительным жестом

Всемирно известный музыкант Мик Джаггер высоко оценил свою поездку в Россию. Особое впечатление у него осталось от выступления церковного хора в Храме Василия Блаженного на Красной площади в Москве, передает телеканал "Россия 24".

Лидер группы Rolling Stones приехал в Россию на финальные матчи чемпионата мира по футболу поболеть за английскую сборную, а заодно, осмотреть достопримечательности. Сначала для него провели экскурсию на английском языке. А после он остался послушать духовное произведение. Джаггер остался очень доволен, назвав пение хора "замечательным", после чего сфотографировался с хором на память. Ну и конечно, оценил сам чемпионат. На вопрос о том, нравится ли ему организация мундиаля, улыбнулся и поднял вверх большой палец руки. На выражение сочувствия по поводу поражения британской сборной, проигравшей накануне хорватам, ответил: "Что же, бывает".

СМИ сообщают, что этот матч доставил ему большое огорчение — помимо всего прочего из-за того, что британская пресса восприняла его присутствие на трибуне в Лужниках, как плохую примету. Писали даже о "проклятии", якобы преследующем сборные, за которые он болеет.